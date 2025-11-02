Crímenes

Tres hombres asesinados y un niño de 10 años herido en cuatro horas

Tres hombres fueron asesinados en Cartago, Puntarenas y Limón, mientras un niño de 10 años resultó herido dentro de una de las viviendas. El OIJ identifica a las víctimas y detalla lo ocurrido.

Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras el ataque en Agua Caliente de Cartago.
Agentes del OIJ investigan 2 asesinatos en Cartago y Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos. (Keyna Calder/Keyna Calderón)







