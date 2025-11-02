Tres hombres asesinados y un niño de 10 años herido en cuatro horas

En un lapso de cuatro horas, tres hombres perdieron la vida a causa de heridas de arma de fuego y arma blanca, mientras que un niño de 10 años resultó herido de bala, en incidentes ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en distintas partes del país.

El primer caso ocurrió minutos antes de las 11 p. m. de este sábado cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte de un hombre fallecido por heridas de arma de fuego en Montes de Oro, Miramar, Puntarenas.

Los agentes judiciales llegaron al sitio e identificaron a la víctima con el apellido Miranda, de 61 años. Además, confirmaron que presentaba múltiples heridas de arma blanca y disparos.

El informe preliminar indica que, en apariencia, dos sujetos ingresaron a la vivienda de Miranda y lo hirieron con ambos tipos de arma. A pesar de que la víctima tenía heridas arma de fuego, en la escena no se ubicaron indicios balísticos.

Discusión en bar termina en homicidio en Limón

Una discusión dentro de un bar terminó en tragedia la madrugada de este domingo, cuando un joven de 19 años, de nacionalidad panameña, fue asesinado con arma de fuego en Sixaola, Talamanca, Limón, según informó el OIJ.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 a.m. mientras la víctima, identificada con el apellido Abrego, se encontraba dentro de un bar.

Por razones que aún se investigan, se habría generado una discusión entre Abrego y otra persona. En determinado momento, esta última sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho. Luego, el homicida habría escapado en una motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó al sitio para proceder con las diligencias correspondientes. (Reiner Montero./Cortesía)

En la escena, las autoridades ubicaron un casquillo de arma de fuego calibre 9 mm, el cual será analizado en los laboratorios de Ciencias Forenses.

Menor de 10 años es víctima colateral de homicidio en Cartago

Horas después de los homicidios en Puntarenas y Limón, un hombre de 31 años falleció tras recibir varios disparos y un niño de 10 años que estaba en el sitio resultó herido, en un hecho violento ocurrido en Santiago de Paraíso, Cartago.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron minutos antes de las 2 de la madrugada de este domingo 2 de noviembre, cuando recibieron un reporte del 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego en vía pública.

En lo que va del 2025, se contabilizan más de 734 homicidios, según el OIJ. (Rafael Pacheco Granados)

En apariencia, la víctima, identificada con el apellido Morales, fue abordada por dos sujetos en una motocicleta, y quien viajaba como acompañante sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra él. Con el fin de resguardarse, Morales intentó esconderse en la parte frontal de la vivienda, pero el sospechoso continuó atacándolo.

Al llegar al sitio, los agentes judiciales confirmaron que Morales tenía heridas de bala en la cabeza, tórax y axila, y fue declarado sin vida en el lugar.

En la escena se encontraron indicios balísticos de arma de fuego calibre 9 mm y fragmentos de proyectil de escopeta, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.

Producto de los disparos, un niño de 10 años que se encontraba dentro de la vivienda recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo atención médica.

Los tres casos se mantienen en investigación por parte del OIJ para esclarecer lo sucedido y dar con los sospechosos.

Más de 734 asesinatos en lo que va del año

En Costa Rica ocurre aproximadamente un homicidio cada 11 horas, según las autoridades judiciales.

El más reciente informe del OIJ, con cierre al 31 de octubre, contabiliza 734 homicidios. De esos casos, 46 hombres y 14 mujeres fueron víctimas colaterales.

Por provincia, San José ocupa el primer lugar con 253 asesinatos, seguido de Limón con 148, Puntarenas con 106, Alajuela con 83, Guanacaste con 67, Cartago con 49 y Heredia con 28.