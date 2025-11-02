Adolescente buscado por intentar asesinar a un policía se entregó

Agentes del OIJ de Batán y la Fiscalía allanaron cuatro sitios como parte de la investigación por el intento de homicidio de un oficial de la Fuerza Pública.

Tres días le duró la fuga al menor buscado por el intento de asesinato de un oficial de la Fuerza Pública en Batán de Matina, Limón.

La Fiscalía Adjunta de Limón confirmó que a eso de las 9:30 p. m. de este sábado, el adolescente de 17 años fue puesto en custodia de las autoridades judiciales.

“La presión presión policial hizo que familiares acudieran al OIJ de Batán a entregarlo”, explicó otra fuente relacionada con la investigación.

El hecho que le atribuyen al joven ocurrió el viernes 24 de octubre en el centro de Batán, cuando el policía de apellidos Umaña Salazar, quien se desempeña como notificador, ingresaba a un local comercial. Según la investigación, el adolescente llegó en motocicleta con otro sujeto aún sin identificar y habría disparado en múltiples ocasiones contra el ofendido.

Umaña Salazar recibió impactos en el pecho y un balazo en una pierna que le provocó una fractura en la tibia, dado que el proyectil pulverizó parte del hueso.

La Fiscalía y la Policía Judicial establecieron que el móvil del atentado sería una venganza, ya que poco antes el oficial había requisado al adolescente, tesis que se fortaleció cuando un investigador de Batán acudió a la clínica local donde entrevistó al agraviado y este relató que la requisa ocurrió en la zona de Miluka, donde junto con otro compañero y oficiales de Tránsito abordaron a dos sospechosos que se desplazaban en motocicleta.

“Este antecedente cobra relevancia, pues el propio ofendido señaló que esos sujetos se mostraron inconformes con la actuación policial, lo que refuerza el móvil del ataque ocurrido horas después”, detalla el expediente.

Otra de las hipótesis sobre el intento de asesinar al oficial del Ministerio de Seguridad es que se pudo tratar de un ritual de iniciación, ya que el menor sería miembro del grupo criminal liderado por el prófugo de la justicia Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.

El subdirector de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano, explicó que en el cantón de Matina y sus distritos han venido desarrollando labores de presión contra los grupos liderados por Tan y otro sujeto identificado como George Michael Paniagua Rivera alias, Curry (actualmente recluido en la Reforma), lo cual ha provocado una reacción violenta hacia las autoridades.

El abordaje policial, de acuerdo con lo que explica Valenciano, se despliega durante las 24 horas y afecta la actividades de los miembros de las estructuras “especialmente la que está asociada a la venta de drogas.

“Ese mismo día (24 de octubre), hubo un decomiso de una motocicleta, que es uno de los medios que ellos utilizan para movilizarse, tanto para el tema de narcoactividad como para la actividad homicida, eso es un bien que no es fácil de reemplazar para ellos y parte de esa actividad policial es lo que los viene afectando y lo que genera al final la molestia” explicó Valenciano.