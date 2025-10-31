OIJ y Fiscalía allanaron casa de adolescente sospechoso de intentar asesinar a oficial de Fuerza Pública

Agentes del OIJ de Batán y la Fiscalía allanaron cuatro sitios como parte de la investigación por el intento de homicidio de un oficial de la Fuerza Pública.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán y la Fiscalía desplegaron a las 4:00 de esta madrugada cuatro allanamientos que pretendían la detención de un menor de edad señalado como el autor del intento de homcidio de un notificador de Fuerza Pública en Batán de Matina, Limón. El oficial resultó gravemente herido tras recibir múltiples disparos el viernes 24 de octubre.

Tras las acciones judiciales el adolescente no pudo ser ubicado en ninguna de las dos casas intervenidas en donde se tenía información que podría estar, sin embargo, en otro punto fue detenido un sujeto de apellidos Esquivel Tercero alias Lanza, quien tenía una orden de captura por venta de drogas e homicidio.

Para el ingreso a la vivienda, la policía utilizó un dispositivo conocido como flashbang o bomba aturdidora, lo cual provocó una crisis nerviosa a una de las personas que estaban dentro del inmueble y fue necesario llamar a la Cruz Roja para que atendiera el caso.

Los hechos atribuidos al menor ocurrieron a eso de las 2:30 p.m. del viernes 24 de octubre, cuando el policía de apellidos Umaña Salazar se encontraba ejerciendo sus funciones. Según el expediente judicial, “la persona menor de edad imputada en conjunto con un sujeto de calidades desconocidas, se presentaron a bordo de una motocicleta”.

Una vez en el lugar, el menor, “mediante la utilización de un arma de fuego, tipo pistola, actuando sobre seguro, conociendo la ilicitud de sus actos y con la finalidad de acabar con la vida del ofendido, le disparó en reiteradas ocasiones a Umaña Salazar”. Las autoridades señalan que el agresor actuó “de forma despreciativa por la vida humana, previó al menos como posible el resultado lesivo de las personas que se encontraban cerca del sitio”. Tras el ataque, ambos sujetos “huyeron del sitio dejando al oficial de Fuerza Pública mal herido tendido en el suelo”.

Graves heridas

El notificador resultó con heridas de gravedad en el lado derecho del tórax, en donde se encontraron orificios de entrada y de salida, recibió un impacto de bala en la tibia que le provocó una fractura, dado que el proyectil pulverizó parte del hueso.

También resultó con “heridas en el miembro inferior izquierdo a la altura del tobillo, con fractura ósea y otra herida a nivel de la supraclavicular derecha con entrada y salida en ambos costados”. El documento judicial precisa que las lesiones no ocasionaron su muerte “por circunstancias ajenas a la voluntad del acusado”.

En las acciones coordinadas entre el OIJ y la Fiscalía también participaron agentes de la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad.