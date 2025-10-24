Policía baleado en Matina de Limón; Fuerza Pública y OIJ buscan a sospechosos

Un oficial de la Fuerza Pública, quien labora como notificador, fue baleado mientras hacía su trabajo en el centro de Batán, en Matina de Limón.

Un oficial de la Fuerza Pública fue baleado, la tarde de este viernes, en Batán, en Matina de Limón, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.

De momento, la identidad del policía se desconoce. Aunque esa cartera reportó que está vivo, pese a haber recibido varios impactos de bala.

“En este momento recibe atención médica. El oficial es agente notificador y, de acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron cuando estaba en servicio”, detalló.

Según información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al oficial y le dispararon en varias ocasiones, impactándolo en el tórax y las piernas. Los atacantes huyeron paralelo a la línea del ferrocarril.

Oficiales de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantienen en la búsqueda de los sospechosos. El caso está en desarrollo.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.