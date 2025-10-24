Sucesos

Policía baleado en Matina de Limón; Fuerza Pública y OIJ buscan a sospechosos

Oficial es agente notificador y, de acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron cuando estaba en servicio

Por Christian Montero
Un oficial de la Fuerza Pública, quien labora como notificador, fue baleado mientras hacía su trabajo en el centro de Batán, en Matina de Limón.
Un oficial de la Fuerza Pública, quien labora como notificador, fue baleado mientras hacía su trabajo en el centro de Batán, en Matina de Limón. (Reiner /Foto: Reiner Montero)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

