Cruz Roja rescata a adulto mayor de 95 años tras emergencia médica en zona de difícil acceso

Los rescatistas descendieron desde varios metros de altura para trasladar al adulto mayor en camilla hasta un lugar seguro.

Un equipo de la Cruz Roja Costarricense realizó un operativo de rescate para atender a un hombre de 95 años que sufrió una emergencia médica dentro de su vivienda, ubicada en una zona de difícil acceso, la madrugada de este domingo en Tacacorí, Alajuela.

Según informó la Benemérita, debido a la complejidad del sitio y a las condiciones del terreno, se coordinó la respuesta con una unidad básica, un camión de rescate y una unidad de primera intervención.

En total, al lugar se desplazaron 10 cruzrojistas, entre personal de rescate, paramédico y de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

Una vez llegaron a la escena, el personal de la Cruz Roja efectuó el rescate con cuerdas, ya que la vivienda del adulto mayor estaba ubicada lejos del sitio hasta donde podían ingresar los vehículos de emergencia.

Cruz Roja rescata a adulto mayor

“Trabajamos la extracción de este hombre con un rescate con cuerdas durante aproximadamente una hora en un trabajo técnico”, explicó Samir Arce, vocero de la Cruz Roja.

Tras lograr la extracción, el paciente fue estabilizado y posteriormente trasladado en condición urgente hacia el Hospital de Alajuela para recibir atención médica especializada.