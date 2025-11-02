Sucesos

Cruz Roja rescata a adulto mayor de 95 años tras emergencia médica en zona de difícil acceso

Un equipo de la Cruz Roja realizó un operativo con cuerdas para rescatar a un hombre de 95 años que sufrió una emergencia médica en una vivienda de difícil acceso en Tacacorí de Alajuela. Vea las imágenes aquí.

Por Yucsiany Salazar
Los rescatistas descendieron desde varios metros de altura para trasladar al adulto mayor en camilla hasta un lugar seguro.
Los rescatistas descendieron desde varios metros de altura para trasladar al adulto mayor en camilla hasta un lugar seguro. (Cruz Roja /Cortesía)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

