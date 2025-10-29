Incendio en Guadalupe: Cruz Roja y Bomberos buscan rescate de persona atrapada en casa

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atienden en conjunto la madrugada de este miércoles un incendio estructural en el sector de Santa Eduviges, en Guadalupe, San José.

De acuerdo con la información preliminar de la Cruz Roja, al menos una persona permanece dentro de la estructura afectada por las llamas, la cual sería al menos una vivienda.

Al sitio se desplazaron tres ambulancias de la institución para colaborar en las labores de rescate y atención de posibles víctimas.

Por su parte, Bomberos movilizó seis unidades al lugar, ante el riesgo de propagación del fuego a otras viviendas cercanas.

Las autoridades mantienen la emergencia en desarrollo y realizan maniobras para controlar las llamas y verificar si hay más personas afectadas.