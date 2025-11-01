Sucesos

Abogado de barbero detenido por homicidio de extranjeros en Quepos asegura que su cliente solo fue invitado a la finca

Juzgado penal impuso 6 meses de prisión preventiva a 3 sospechosos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamiento OIJ Tres Ríos
Un barbero de apellidos Sanabria Alvarado, quien brindaba servicios a una alta figura política fue detenido por el homicidio de una pareja de extranjeros en Quepos, lo acompañó en el allanamiento su abogado Thomas Rodríguez (camisa azul). (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioextranjerosQueposbarberoprisión preventiva
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.