‘Creí que era un asalto’: testigo relata terror tras asesinato en gimnasio de Cartago

Hombre se lanzó al suelo para no ser impactado.

Por Christian Montero y Keyna Calderón
Jeffrey Araya, fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio del centro de Cartago.
Jeffrey Araya, fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio del centro de Cartago.







