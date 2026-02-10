‘No se combate narcotráfico con pistolitas de agua’: alcalde de Cartago pide acuerdo nacional ante ola de asesinatos

Agentes judiciales y de Fuerza Pública atendieron la escena del homicidio ocurrido dentro de un gimnasio en el cantón central de Cartago, donde un hombre fue asesinado a balazos mientras se ejercitaba. En la imagen, aparece de negro el sicario que realizó ataque.

Cartago vivió este lunes una de sus noches más violentas en últimos meses. En menos de cinco horas, dos balaceras en ese cantón dejaron tres personas fallecidas. Eso motivó un fuerte llamado del alcalde Mario Redondo Poveda a enfrentar el narcotráfico y la violencia mediante, según pidió, una política de Estado.

Uno de los hechos se registró dentro de un gimnasio, donde un hombre, identificado como Jeffrey Giovanny Araya Achio, de 34 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba ejercicios, generando pánico entre los presentes.

Sobre ese hecho en el gimnasio, confirmó que la instalación estará cerrada varias horas este martes mientras las autoridades inspeccionan la escena y, agregó, se instalan nuevos sistemas de seguridad.

Horas después, una segunda balacera en vía pública cobró la vida de dos personas más y dejó dos heridos.

Ante esta escalada de violencia, Redondo calificó lo ocurrido como “una noche trágica” y advirtió que el país no puede seguir respondiendo de manera fragmentada a un fenómeno criminal que se ha fortalecido en los últimos años.

“El multimillonario negocio del narcotráfico no se combate con ‘pistolitas de agua’ ni con un país dividido”, lanzó el alcalde.

El jerarca municipal sostuvo que el narcotráfico debe enfrentarse mediante un gran acuerdo nacional que trascienda colores políticos y se convierta en una estrategia permanente del Estado costarricense.

Como parte de esa ruta, planteó tres ejes fundamentales.

El primero, un plan sólido de prevención social que garantice oportunidades reales en educación, empleo, deporte, arte y cultura, especialmente para poblaciones vulnerables.

El siguiente eje sería el fortalecimiento de las fuerzas policiales, dotándolas de más recursos humanos, financieros y logísticos para enfrentar organizaciones criminales con alto poder económico.

El tercero, una revisión del marco legal que permita actuar con mayor contundencia contra estructuras delictivas, reincidentes y puntos de operación criminal.

Redondo insistió en que la gravedad de los hechos obliga a pasar de los diagnósticos a la acción y a asumir la seguridad como una responsabilidad compartida.

“No queremos más odio, no queremos más violencia, no queremos más muertes”, concluyó.