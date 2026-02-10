Sucesos

‘No se combate narcotráfico con pistolitas de agua’: alcalde de Cartago pide acuerdo nacional ante ola de asesinatos

Tras dos hechos que dejaron tres muertes en menos de cinco horas, Mario Redondo pide una política de Estado contra la criminalidad y el narcotráfico

Por Juan Fernando Lara Salas
Un hombre fue asesinado en Cartago.
Agentes judiciales y de Fuerza Pública atendieron la escena del homicidio ocurrido dentro de un gimnasio en el cantón central de Cartago, donde un hombre fue asesinado a balazos mientras se ejercitaba. En la imagen, aparece de negro el sicario que realizó ataque. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)







