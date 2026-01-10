Sucesos

Conductor en estado de ebriedad provoca mortal accidente en Peñas Blancas de San Ramón

El hombre, que conducía un vehículo tipo ‘pick-up’, fue detenido tras el mortal accidente

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes y Édgar Chinchilla, corresponsal LN
Accidente
Un accidente en Peñas Blancas, en San Ramón, cobró la vida de una mujer en la madrugada del sábado. (Edgar Chinchilla/Suministrada)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidentePeñas BlancasConductor ebrio
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.