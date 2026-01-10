Conductor en estado de ebriedad provoca mortal accidente en Peñas Blancas de San Ramón

Un accidente en Peñas Blancas, en San Ramón, cobró la vida de una mujer en la madrugada del sábado.

Una mujer perdió la vida en la madrugada de este sábado 10 de enero tras ser atropellada en medio de una colisión múltiple provocada por un conductor en aparente estado de ebriedad en San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón.

El hecho se registró a las 12:05 a.m., a unos 400 metros al suroeste de la escuela del INVU de Peñas Blancas, cuando, en apariencia, un vehículo conducido por un hombre de apellido Cerdas colisionó contra otro automóvil, una motocicleta y posteriormente atropelló a una mujer que se encontraba en el sitio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó, preliminarmente, que esta colisión inició con el choque entre un vehículo tipo pick-up y otro automóvil, el cual quedó en una cuneta. Luego se dieron otros dos impactos, uno de ellos fatal para la mujer.

El conductor del pick-up, de apellido Cerdas, de 31 años, salió positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que quedó a las ordenes del Ministerio Público para que se determine su situación, de acuerdo con el OIJ.

Según la información preliminar, varias personas se encontraban en las afueras de una vela cuando ocurrió el accidente. Unidades de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Yurlin Rojas Salas, de 46 años, vecina del INVU de Peñas Blancas y madre de dos hijos. Además, tres personas resultaron heridas y trasladadas al Hospital San Carlos: dos hombres en condición amarilla y un menor de edad en condición verde.