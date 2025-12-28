Conductor ebrio colisiona contra oficina del OIJ: dañó portón, tubería y un poste del tendido eléctrico

El conductor estaba ebrio cuando colisionó contra la malla del OIJ.

Un hombre de apellido Morales fue detenido la madrugada de este domingo luego de que, en aparente estado de ebriedad, colisionara el automóvil que conducía contra la malla perimetral de la oficina regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en La Fortuna de San Carlos.

Morales manejaba un Toyota Tercel que figura a su nombre desde 2019, según consta en el Registro Nacional de la Propiedad. La oficina de la Policía Judicial contra la cual se estrelló se ubica justo al lado de la delegación de la Fuerza Pública de la zona.

Accidente en OIJ de la Fortuna, San Carlos

El accidente se reportó a las 2:00 a. m. y tras perder el control del carro, el impacto causó daños en una tubería, un poste del tendido eléctrico, la malla perimetral de la oficina y el propio vehículo.

Al conductor se le realizó la prueba de alcoholemia y ésta arrojó un resultado de 0,72 gramos (g) de alcohol por litro de sangre.

La Ley de Tránsito establece una multa de ¢280.000, sin perjuicio de otras sanciones, para quienes conduzcan bajo la influencia de bebidas alcohólicas con niveles superiores a 0,50 g y hasta 0,75 g de alcohol por litro de sangre.

Morales fue detenido en el sitio y trasladado al Juzgado de Flagrancia para continuar el proceso judicial.