Terror en supermercado: OIJ identifica al hombre asesinado con 13 disparos dentro del establecimiento

Un hombre de apellidos Cambronero Barboza, de 34 años, fue la víctima mortal del tiroteo que desató el pánico, la noche del sábado, dentro del supermercado Economás, un concurrido establecimiento comercial ubicado en el centro de Aguas Zarcas de San Carlos.

El fallecido, conocida como “Patapín”, recibió al menos 13 impactos de bala en la cabeza, espalda, piernas y brazos. Murió en el sitio. En apariencia, el hombre había salido recientemente de un centro penitenciario.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que los hechos ocurrieron alrededor de las 7 p. m., cuando Cambronero se encontraba en las afueras del supermercado. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y comenzaron a dispararle.

Al percatarse de la presencia de los gatilleros, Cambronero intentó refugiarse en el interior del supermercado; sin embargo, los atacantes lo siguieron hasta quitarle la vida. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense llegaron al lugar, pero lo declararon fallecido en la escena.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido citado al parqueo del supermercado con el supuesto fin de recibir un pago de dinero que le adeudaban.

La mañana de este domingo, la Policía Judicial informó de que un sujeto de apellido Salas, de 31 años, fue detenido como sospechoso de participar en el homicidio; no obstante, la institución aclaró que no fue quien disparó.

El caso quedó en manos del OIJ, cuyos agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con el resto de sospechosos.