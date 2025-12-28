Sucesos

Terror en supermercado: OIJ identifica al hombre asesinado con 13 disparos dentro del establecimiento

Los gatilleros siguieron a la víctima hasta el interior del supermercado

Por Natalia Vargas y Edgar Chinchilla, corresponsal de GN
Un hombre de apellido Cambronero falleció dentro de un supermercado en Aguas Zarcas, San Carlos.
Un hombre de apellido Cambronero falleció dentro de un supermercado en Aguas Zarcas, San Carlos. (Edgar Chinchilla/Corresponsal)







homicidioSupermercadoAguas ZarcasEcomás
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

