Un hombre falleció y otro resultó herido en un ataque armado en Sardinal de Carrillo

Un hombre de 33 años falleció en el lugar. (Imagen con fines ilustrativos)

Un ataque armado en vía pública, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, terminó con un hombre fallecido y otro herido la noche del sábado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima mortal como un hombre de apellido Rivera, de 33 años, quien murió en el Hospital de Liberia a causa de una herida por arma de fuego en la cabeza.

La otra persona herida, de apellido Leal y de 31 años, recibió impactos de bala en las piernas y en los brazos, y fue trasladada de emergencia al mismo centro médico, donde permanece internada.

Agentes del OIJ de Liberia atendieron el hecho pasadas las 10 p. m. y establecieron preliminarmente que las víctimas caminaban por la vía pública cuando un hombre las interceptó y, sin mediar palabra, les disparó en varias ocasiones antes de darse a la fuga.

El caso permanece en investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el sospechoso de cometer el asesinato.