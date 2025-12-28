Sucesos

Mujer asesinada en Limón trabajaba en una soda y fue atacada durante su jornada laboral

El homicidio se reportó la noche del viernes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Una mujer fue asesinada la noche de este 27 de diciembre en Limón 2000.
Una mujer fue asesinada la noche del 27 de diciembre en Limón 2000. (Reiner Montero para La Nación/Reiner Montero para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limónhomicidio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.