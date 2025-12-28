Mujer asesinada en Limón trabajaba en una soda y fue atacada durante su jornada laboral

Una mujer fue asesinada la noche del 27 de diciembre en Limón 2000.

Una mujer de apellido Arauz, y de 28 años, fue asesinada a balazos la noche del sábado dentro de una soda en Limón 2000, en la provincia de Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de nacionalidad nicaragüense, trabajaba en el establecimiento y fue asesinada mientras estaba en su jornada laboral.

Se presume que a eso de las 7 p. m., dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, se estacionaron frente al local y dispararon contra la mujer. Segundos después, se bajaron del vehículo y continuaron detonando sus armas dentro del comercio.

Arauz recibió impactos de bala en las manos, el cuello y las rodillas.

Agentes del OIJ de Limón asumieron la investigación para esclarecer el móvil del crimen, recolectaron indicios balísticos y trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.