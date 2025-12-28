Mujer asesinada en ataque a balazos en Limón 2000

Una mujer fue asesinada la noche de este 27 de diciembre en Limón 2000.

Una mujer de entre 25 y 30 años falleció luego de ser atacada a balazos la noche de este sábado 27 de diciembre en Limón 2000, en Limón.

La Cruz Roja confirmó que a las 7:26 p. m. acudieron al llamado de emergencia por una balacera. Cuando llegaron al lugar, la mujer fue declarada sin signos vitales.

Fuentes policiales informaron de que el ataque habría ocurrido cuando la mujer y su pareja llegaban a su casa, momento en el que dos sujetos a bordo de una mtocicleta los interceptaron.

Ataque ocurrió días después de que víctima denunciara amenaza

Fuentes judiciales señalaron que se investigará si el hecho está relacionado con amenazas de supuestos prestamistas que la víctima denunció el 14 de diciembre.

El hecho ocurrió a una cuadra de donde, la mañana del 24 de diciembre, un adolescente de 17 años fue hallado fallecido con un disparo en la cabeza.