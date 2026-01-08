Sucesos

Accidente mortal en Sabana Sur provocó cierres y desvíos viales frente al Gimnasio Nacional

Motociclista murió tras chocar con un vehículo tipo pick up. El conductor huyó y accidente obligó a desvíos viales para quienes viene desde Escazú

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
El accidente ocurrió frente al Gimnasio Nacional, en Sabana Sur, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión. (Keyna Calderón/Fotografía cedida por)







