Accidente mortal en Sabana Sur provocó cierres y desvíos viales frente al Gimnasio Nacional

El accidente ocurrió frente al Gimnasio Nacional, en Sabana Sur, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con un camión.

Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la madrugada de este jueves 8 de enero y provocó afectación vial en Sabana Sur, específicamente en la vía diagonal al Gimnasio Nacional, en sentido norte–sur, informaron autoridades de emergencia.

El hecho fue reportado a las 2:19 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense atendió una colisión de un vehículo tipo pick-up contra una motocicleta.

Al llegar al sitio, una unidad de soporte avanzado abordó a un hombre de apellido Hernández y 25 años con politraumatismos, quien ya no presentaba signos vitales.

Debido al accidente y a las diligencias judiciales, las autoridades implementaron desvíos hacia una vía paralela para los conductores que se desplazaban desde Escazú, con el fin de facilitar la atención del caso y el levantamiento del cuerpo.

El tránsito regular por ese punto se restableció poco después de las 7 a.m.

Conductor huyó del sitio

De acuerdo con información preliminar, el conductor del pick-up involucrado se dio a la fuga tras el impacto. Las autoridades presumen que el exceso de velocidad podría haber influido en el accidente, extremo que deberá confirmarse como parte de la investigación.

Fuentes policiales indicaron que se revisan cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del sospechoso.

El motociclista portaba casco, sin embargo, salió expulsado tras la colisión y sufrió una lesión severa en la cabeza al caer sobre la calzada, golpe que resultó letal, según datos preliminares.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar al conductor que abandonó la escena.