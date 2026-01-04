Sucesos

‘No da para tanto’: Familia de niño atropellado en Santa Cruz pide castigo ejemplar; señalan alcohol al volante

Menor ingresaría al colegio este año; su mamá está embarazada.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Atropello en Santa Cruz de Guanacaste cobró la vida de un niño de 12 años y un adulto de 35.
La comunidad de Paraíso en 27 de Abril en Santa Cruz, Guanacaste, llora la trágica muerte de un niño de 12 años quien fue atropellado por un conductor bajo los efectos del alcohol. (Foto: Guana/Foto: cortesía de Guananoticias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Niño atropellado Santa CruzTragedia Santa Cruz Guanacaste atropello
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.