Trágico amanecer en Guanacaste: conductor bajo los efectos del licor atropelló y mató a niño de 12 años y hombre de 35

El vehículo involucrado en el mortal atropello quedó en un lote baldío, varias personas intentaron agredir al conductor quien estaba bajo los efectos del alcohol.

El cierre de las fiestas en Paraíso de Santa Cruz, de Guanacaste, se tiño de luto tras el atropello de un grupo de personas, en la madrugada de este domingo 4 de enero. Un hombre quedó gravemente herido; mientras que un niño de 12 años y un adulto de 30, identificado como Yeison Álvarez Leal, conocido como Chompi, fallecieron en el sitio.

Un video de una cámara de seguridad muestra a un grupo de más de 20 personas que bailaban y jugaban en la vía durante la diana, que anunciaba el arranque de un día festivo. Estaban en una intersección, muy cerca de la cancha de fútbol de Paraíso, en 27 de Abril de Santa Cruz;

Yeison Álvarez Leal, quien era conocido como Chompi, fue una de las víctimas mortales. (Foto: Guana/Foto: cortesía de Guananoticias)

De acuerdo con la grabación, primero son solo tres adultos, incluyendo a Álvarez, quienes participaban del tradicional baile en el centro de la vía, mientras que el resto de los concurrentes los observaban desde los costados. Empero, poco después, el niño de 12 años se unió al festejo y cruzó la calle abrazado de Álvarez, junto a otra mujer que también se sumó en la danza.

Pocos segundos antes de la tragedia, pasó un primer vehículo y la persona que lo conducía disminuyó la velocidad al ver que estaba el grupo de gente en la vía pública.

Desgraciadamente, poco después apareció el vehículo marca Nissan X-trail, verde, a alta velocidad, la mujer y otro concurrente pudieron esquivarlo; sin embargo el niño, Álvarez y otro adulto no tuvieron tiempo y fueron violentamente impactados. Álvarez y el menor quedaron debajo del auto, mientras que el otro hombre, (cuya identidad no trascendió), fue lanzado varios metros hacia adelante.

Este era el sitio donde varias personas participaban de la tradicional Diana y donde ocurrió el atropello en 27 de Abril de Santa Cruz, Guanacaste. (Foto: Guana/Foto: cortesía de Guananoticias)

La Cruz Roja confirmó que atendió el incidente a eso de las 05:20 a. m. tras recibir un reporte de atropello con múltiples víctimas, “la información que se nos brinda es que un vehículo liviano atropelló a cinco personas; de inmediato enviamos dos ambulancias que abordaron a ocho pacientes”, entre ellos los fallecidos. De ese total, un hombre adulto fue remitido en condición urgente a un centro médico local; mientras que otras cinco personas fueron valoradas, pero no requirieron traslado.

En cuanto al carro y su conductor, siguieron la ruta sin frenar hasta estrellarse en un lote baldío cercano.

En otro video que circuló en redes sociales, se aprecia como varias personas que estaban en el sitio intentaron agredir al hombre que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), conducía bajo los efectos del alcohol, aunque no se informó del grado de licor que presentaba en sangre.

“Al hombre se le realizó la alcoholemia, la cual dio positiva, por lo mismo, fue presentado al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica”, reportó la Policía Judicial.

Previo a que ocurriera este hecho, a un costado de la cancha, una motocicleta fue impactada al parecer por el mismo carro involucrado en la muerte del niño y el adulto, situación que también está bajo investigación. El Nissan aparece registrado a nombre de una sociedad anónima dedicada a la venta de autos usados.

Según el Registro Civil, Yeison Álvarez era vecino del sitio donde falleció, soltero y sin hijos. Trascendió que trabajaba como oficial de seguridad.

El niño, de 12 años, era el único varón, pues deja dos hermanitas de 13 y 7 años. Su mamá está embarazada en la actualidad.