Sucesos

Trágico amanecer en Guanacaste: conductor bajo los efectos del licor atropelló y mató a niño de 12 años y hombre de 35

Hechos ocurrieron durante la diana de los festejos en Paraíso de Santa Cruz, Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Atropello en Santa Cruz de Guanacaste cobró la vida de un niño de 12 años y un adulto de 35.
El vehículo involucrado en el mortal atropello quedó en un lote baldío, varias personas intentaron agredir al conductor quien estaba bajo los efectos del alcohol. (Foto: Guana/Foto: cortesía de Guananoticias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Atropello Santa CruzNiño 12 años muere atropellado Santa CruzConductor ebrio atropella niño y adulto Santa Cruz
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.