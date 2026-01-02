Sucesos

Vuelco de vehículo en San Mateo deja una mujer fallecida y cuatro personas graves

Incidente en Alajuela movilizó cuatro unidades de Cruz Roja que atiende la emergencia

Por Juan Fernando Lara Salas
Unidades de la Cruz Roja Costarricense atendieron el vuelco de un vehículo liviano en El Desmonte, San Mateo de Alajuela, que dejó una mujer fallecida y varios heridos de gravedad (imagen ilustrativa). Fotografía:
Unidades de la Cruz Roja Costarricense atendieron el vuelco de un vehículo liviano en El Desmonte, San Mateo de Alajuela, que dejó una mujer fallecida y varios heridos de gravedad (imagen ilustrativa). Fotografía: (Chat vecinal/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

