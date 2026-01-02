Vuelco de vehículo en San Mateo deja una mujer fallecida y cuatro personas graves

Unidades de la Cruz Roja Costarricense atendieron el vuelco de un vehículo liviano en El Desmonte, San Mateo de Alajuela, que dejó una mujer fallecida y varios heridos de gravedad (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes en el sector de El Desmonte, en San Mateo de Alajuela, dejó como saldo una mujer de 67 años fallecida y al menos cuatro personas con lesiones de gravedad, según informó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata del vuelco de un vehículo liviano en el que viajaban cinco personas.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que una mujer fue hallada sin signos vitales.

Además, los cruzrojistas atendieron a un menor de 14 años en condición crítica, así como a dos hombres adultos en condición urgente. Una quinta persona solo sufrió golpes y está estable.

La institución indicó que la emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que no se descartan cambios en el estado de los pacientes conforme avancen las labores de atención y traslado.

Jorge Matamoros, coordinador Operativo Regional de Cruz Roja, confirmó que el incidente se dio en esa zona de San Mateo conocida como ruta La Libertad.

La Cruz Roja se mantuvo en la escena para brindar atención prehospitalaria y coordinar el manejo de la emergencia que derivó en el traslado de los pacientes al Hospital Monseñor Sanabria Martínez en Puntarenas.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.