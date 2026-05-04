Sucesos

‘Con la mano derecha empieza a tocarme’: joven denuncia a conductor de Didi por abuso sexual

Los hecho ocurrieron el 17 de abril, cuando la muchacha tomó un viaje desde los Tribunales de Goicoechea hasta su casa

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Por Natalia Vargas
DiDi llegó a Costa Rica el 19 de noviembre del 2019 y su otra línea de servicio, DiDi Food (reparto de comida), el 4 de agosto del 2021.
DiDi llegó a Costa Rica el 19 de noviembre del 2019. (Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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