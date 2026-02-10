Sucesos

Caso por presunto tráfico de fentanilo volverá a debate cuatro años después de primera absolutoria

En agosto, tres sospechosos fueron absueltos y puestos en libertad. El Tribunal determinó que no se mostró prueba suficiente para sentenciar a los sujetos

Por Natalia Vargas
Un agente de la PCD, apoyado por la DEA, testificó en el juicio sobre un laboratorio de fentanilo en Costa Rica.
El juicio de reenvío se llevará a cabo hasta el 2029. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

