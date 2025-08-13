Sucesos

Agente apoyado por la DEA descubrió venta de éxtasis contaminado con fentanilo para generar adicción en Costa Rica

Oficial testifica en juicio contra presuntos operadores de laboratorio de fentanilo

Por Natalia Vargas
Un agente de la PCD, apoyado por la DEA, testificó en el juicio sobre un laboratorio de fentanilo en Costa Rica.
Un agente de la PCD, apoyado por la DEA, testificó en el juicio sobre un laboratorio de fentanilo en Costa Rica. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







