Caso Herencia: Imponen medida cautelar a sospechoso de integrar grupo que planeó asesinar a director del OIJ

El principal sospechoso del caso Herencia fue detenido en un lujoso condominio en Guachipelín de Escazú.

El Juzgado Penal de San José dio a conocer la medida cautelar que deberá cumplir el sospechoso de integrar un grupo dedicado al lavado de dinero y que también habría planeado asesinar a Michael Soto, actual director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuando era ministro de Seguridad.

Se trata de un hombre de 41 años de apellidos Cambronero Arauz, quien fue detenido este jueves como parte de la investigación del caso Herencia, a cargo de la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

El despacho judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Cambronero, mientras avanza la pesquisa por el delito de legitimación de capitales. De acuerdo con el expediente del caso, el sospechoso y su pareja habrían amasado una fortuna superior a los ¢1.000 millones entre 2019 y 2025, al crear diversas sociedades anónimas en las que habrían inscrito propiedades y vehículos de alto valor.

El otro objetivo de las autoridades judiciales es una mujer de apellidos Guevara Arguedas, pareja del sospechoso arrestado el jueves, quien, según la investigación, operaba el local Be Loved Beauty Salón, ubicado en un centro comercial de Santa Ana, que también fue allanado ayer. La sospechosa permanece en fuga.

Según detalla el expediente judicial, la estructura criminal operaba con el fin de “convertir, ocultar y encubrir recursos financieros provenientes de la actividad de la narcoactividad y actividades delictivas conexas”.

Complot y homicidios asociados

Cambronero Arauz, de acuerdo con la pesquisa, estaría vinculado con un sujeto conocido con el alias de Salchichón, quien en 2021 habría ideado el plan para acabar con la vida de Michael Soto y la de un hombre conocido como “Jake”, propietario de un bar en el barrio Los Ángeles, de San José, así lo conoció el OIJ tras recibir una información confidencial a la línea 800-8000-645.

El expediente del caso detalla que en el aeropuerto Juan Santamaría se incautaron $125.000, fondos que “tenían por objeto pagar a los sicarios, casas, armas de fuego y todo lo necesario” para ejecutar el doble homicidio.

El presunto móvil detrás del complot contra Soto se habría originado en el hecho de que el funcionario “rechazó una serie de sobornos”, sin precisar el contexto de esa afirmación. En aquella época se hizo una investigación y no se pudo corroborar o establecer con certeza la amenaza. “Eso no significa que no haya existido, sino que no se logró constatar prueba”, dijo el director interino.

A la estructura en la que figuran Cambronero Arauz y alias Salchichón también se le relaciona con el asesinato de Esteban Sandí Miranda, alias Chino Sandí, ocurrido el 30 de junio de 2021. Este hombre era el padre de un sujeto conocido como de Churro, presunto líder de un grupo criminal radicado en Tirrases de Curridabat.

El 19 de agosto de ese mismo año un nuevo reporte confidencial alertó sobre otro asesinato, esta vez en perjuicio de un integrante del grupo de Cambronero. Se trató de la muerte de Horacio José Castillo Fajardo, acribillado un día antes en Santa Bárbara de Heredia.