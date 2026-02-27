Sucesos

Caso Herencia: Imponen medida cautelar a sospechoso de integrar grupo que planeó asesinar a director del OIJ

Pareja de imputado permanece en fuga.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
26/02/2026/ allanamientos realizados por el OIJ en el condominio Guachipelin 3-10 de Escazú/ foto John Durán
El principal sospechoso del caso Herencia fue detenido en un lujoso condominio en Guachipelín de Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso Herencia lavado de dinero
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.