Caso Herencia: OIJ y Fiscalía allanan condominio de pareja en Escazú sospechosa de millonario lavado

Uno de los allanamientos se ejecuta en Guachipelín de Escazú, en la vivienda de una pareja.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutan acciones para desarticular una organización dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, liderada por un hombre de apellidos Cambronero Arauz y su pareja, Guevara Arguedas.

Las autoridades judiciales confirmaron la detención de Cambronero en un lujoso condominio ubicado en Guachipelín de Escazú, además, allanan dos establecimientos comerciales: el Be Loved Beauty Salón en Santa Ana y el bar Sport Fiesta en el centro de San José.

Allanamiento por caso Herencia

El Ministerio Público señala que, desde antes del 2019, ambos investigados integraron una organización dedicada a múltiples delitos relacionados con la narcoactividad.

Según detalla el expediente judicial, la estructura criminal operaba con el fin de “convertir, ocultar y encubrir recursos financieros provenientes de la actividad de la narcoactividad y actividades delictivas conexas”.

Para lograr este objetivo, los sospechosos habrían empleado un esquema que incluye la compra de vehículos de alta gama, propiedades y la constitución de negocios fachada.

Durante la investigación se acreditó que desde mediados del 2021, el grupo habría robado cargamentos de estupefacientes a otras organizaciones. En estas operaciones, los criminales ejecutaban privaciones de libertad simulando “ser oficiales de policía”.

Allanamientos realizados por el OIJ en el condominio Guachipelin 3-10 de Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)

Uno de los enfrentamientos ocurrió en setiembre de ese año, en Tárcoles de Garabito, Puntarenas, cuando miembros de la banda que viajaban identificados con emblemas del (OIJ) atacaron a oficiales de la Fuerza Pública y la “emprendieron a disparos con armas de alto calibre”, dejando en la escena chalecos antibalas y armamento pesado tras su huida.

En al menos dos de estos eventos, se detectó la presencia de vehículos registrados por la pareja y la activación de señales de telefonía que sitúan a Cambronero en el lugar de los hechos.