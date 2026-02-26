Banda investigada por lavado estaría detrás del asesinato del padre de uno de los hombres más buscados del país

Un hombre de apellidos Cambronero Arauz, detenido en Escazú, sería parte de un grupo vinculado con varios homicidios.

Al grupo delictivo investigado por presunto lavado de dinero en el caso Herencia también se le atribuye al menos un homicidio documentado por el Organismo de Investigación Judicial durante el 2021. Dicho crimen fue en perjuicio del padre de uno de los hombres más buscados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ese caso se remonta al 30 de junio de aquel año, en San Juan de La Unión de Cartago, cuando informantes confidenciales pusieron en conocimiento de las autoridades que “dos personas no identificadas habrían cometido el homicidio de sujeto identificado como ‘Chino Sandí’“.

Si bien el texto no ahonda en los motivos específicos del homicidio, lo sitúan en el mismo contexto temporal en que la organización planeaba otros asesinatos por encargo.

El ofendido, cuyo nombre era Esteban Sandí Miranda, de 44 años, era el padre de un sujeto conocido con el alias de Churro, presunto líder de un grupo criminal radicado en Tirrases de Curridabat y que junto con otras estructuras como los Lara, los Myrie o los Gemelos, son los responsables de la ola de violencia que afecta al sur de San José.

Este jueves la Fiscalía y la sección de Legitimación de Capitales, allanaron tres propiedades como parte de las pesquisas del caso Herencia, donde el principal sospechoso es un hombre de apellidos Cambronero Arauz, cuya vivienda se ubica en un lujoso condominio en Guachipelín de Escazú.

A la organización se le vincula con blanqueo de capitales, narcotráfico y homicidio.

Caso Herencia: OIJ y Fiscalía allanan condominio de pareja en Escazú sospechosa de millonario lavado

Otra muerte en represalia

El documento judicial detalla que un mes después del crimen de Chino Sandí, el 19 de agosto de 2021, un nuevo reporte confidencial alertó sobre otro asesinato, pero esta vez de un integrante del grupo de Cambronero. Se trata de la muerte de Horacio José Castillo Fajardo, acribillado un día antes en Santa Bárbara de Heredia.

El legajo señala que existían pruebas de la vinculación de Castillo con el narcotráfico, incluyendo “varias fotografías de varios sujetos con armas de fuego, chalecos del OIJ y drogas”. En la pesquisa, el Ministerio Público establece que “el jefe de Castillo Fajardo era Cambronero Arauz”, mientras que el máximo líder del grupo era alias “Salchichón”.

Asimismo, las diligencias de la Policía Judicial identificaron que el homicidio de Castillo no fue al azar, sino una aparente represalia de agrupaciones rivales, precisando que “el motivo del homicidio fue que el 16 de octubre de 2020 la banda había robado una casa ubicada en Trejos Montealegre”.