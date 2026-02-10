Sicario de alias Churro asesinó a joven trabajador en venganza por no hallar a su verdadero objetivo

La Policía Judicial ejecutó tres allanamientos para detener a un supuesto sicario en Tirrases de Curridabat.

En diciembre anterior, un joven de 19 años, que se dirigía a su trabajo, fue abordado por varios delincuentes que le arrebataron la vida por el simple hecho de ser familiar del objetivo que pretendían asesinar.

Casi dos meses después, agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes al presunto sicario del joven, de apellido Urbina, quien fue atacado en vía pública del 19 de diciembre en Tirrases de Curridabat.

Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, el ofendido no era el objetivo real de los homicidas, sino que fue asesinado en represalia porque no pudieron localizar a un familiar suyo.

El verdadero objetivo es un sujeto con el que existen posibles disputas por territorios para la venta de drogas, agregó el jerarca durante los allanamientos realizados en Tirrases.

El sospechoso detenido, de apellido Urriago y de 27 años, está vinculado a una estructura criminal de la zona liderada por un sujeto de apellido Sandí, conocido con el alias de “Churro”, que según la Policía Judicial es uno de los grupos que genera mayor violencia en el sur de la capital.

Víctima colateral

Soto confirmó que el joven asesinado es una víctima colateral de la guerra territorial entre bandas.

El caso fue catalogado como “poco común” por el jefe policial, ya que normalmente las ejecuciones por disputa territorial se concentran en miembros activos de las organizaciones delictivas.

La sección de homicidios del OIJ ejecutó tres allanamientos simultáneos en busca del sospechoso y evidencia relacionada con el crimen. Durante los operativos, los agentes buscaron armas, drogas y otros elementos que permitan vincular al detenido con la estructura criminal.

“La persona que estamos deteniendo está vinculada directamente y en apariencia se trata del ejecutor material de este homicidio", señaló Soto.

El director interino del OIJ confirmó que el asesinato de Urbina se enmarca en una serie de hechos violentos registrados en el sur de la capital por la territorialidad.

La banda liderada por alias “Churro” ha sido identificada como una de las principales generadoras de violencia en la zona, y el OIJ mantiene operativos permanentes para desarticular estas estructuras.