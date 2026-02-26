Caso Herencia: Grupo sospechoso de lavado de dinero planeó asesinar a director interino del OIJ

El expediente del caso Herencia detalla que el plan para asesinar a Michael Soto se conoció en el 2021, cuando era ministro de Seguridad. (Albert Marín)

Una presunta organización narcotraficante, liderada por un sujeto conocido con el alias de Salchichón, habría orquestado un plan para acabar con la vida del actual director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, cuando se desempeñaba ministro de Seguridad Pública, según revela el expediente judicial del denominado Caso Herencia.

Precisamente este jueves fue allanada la vivienda de un hombre de apellidos Cambronero Arauz, a quien se vincula directamente con ese supuesto grupo criminal.

El plan de la organización se expone en un oficio del Centro de Información Confidencial (CICO), con fecha del 16 de julio del 2021.

Caso Herencia: Allanamiento a salón de belleza

Según las autoridades judiciales, el presunto móvil detrás del complot contra Soto, se habría originado en el hecho de que el funcionario “rechazó una serie de sobornos”.

“El día de hoy se están realizando varios allanamientos por legitimación de capitales de los que hacemos habitualmente y los oficiales nuestros dentro de la investigación que hacían contra el sujeto, dentro de los sistemas se localizaba una información confidencial del año 2021 que fue puesta en el informe como antecedente para la investigación que se está realizando”, mencionó el jerarca del OIJ.

Allanamientos realizados por el OIJ en el condominio Guachipelin 3-10 de Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)

El plan homicida no solo apuntaba al entonces ministro, sino que contemplaba un doble asesinato: la segunda víctima en la lista de los sicarios era un individuo identificado como “Jake”, propietario de un bar en el barrio Los Ángeles, lugar que la Policía ya mantenía en la mira por presuntos vínculos con actividades del trasiego de drogas.

La amenaza quedó evidenciada días antes de que las autoridades recibieran la alerta mediante el CICO, cuando interceptaron una fuerte suma de dinero que financiaría el atentado.

El documento oficial detalla que en el aeropuerto Juan Santamaría se incautaron $125.000, fondos que “tenían por objeto pagar a los sicarios, casas, armas de fuego y todo lo necesario” para ejecutar el doble homicidio.

Allanamientos realizados por el OIJ en el condominio Guachipelin 3-10 de Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)

La investigación determina que la coordinación de estos crímenes estaba a cargo de alias Salchichón, y se comprobó que “la organización contaba con nexos con un cartel de droga en México y Colombia”.

En el expediente se afirma que estas gestiones para llevar a cabo el homicidio eran “de conocimiento del investigado Cambronero Arauz, quien era parte de las coordinaciones” dentro de la banda criminal.