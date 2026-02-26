Caso Herencia sobre lavado de activos: Cocinera y dueño de bar amasaron fortuna de ¢1.000 millones

El salón de belleza Be Loved Beauty Salon, ubicado en el centro comercial City Place, en Santa Ana, era, según la Fiscalía una mampara para el lavado de dinero.

La incongruencia entre los ingresos declarados y la vida de lujo de un hombre de apellidos Cambronero Arauz y su pareja sentimental, de apellidos Guevara Arguedas, delató el presunto lavado de dinero de la pareja, según se desprende del expediente judicial del caso Herencia.

Los detalles de esta investigación trascendieron este jueves, luego de que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaran un lujoso condominio ubicado en Guachipelín de Escazú y dos establecimientos comerciales: el Be Loved Beauty Salón en Santa Ana y el bar Sport Fiesta, en avenida 6, entre calles 4 y 6, el centro de San José.

A ambos se les investiga como presuntos miembros de un grupo dedicado al blanqueo de capitales, narcotráfico y homicidio. Sin embargo, solo Cambronero, de 41 años, soltero y padre de dos menores de edad, uno de ellos procreado con Guevara, fue detenido. La mujer, de 37 años, no estaba en el sitio.

El fiscal general, Carlo Díaz ratificó que la pareja “utilizaba negocios fachada que no producían las ganancias que ellos han ostentado o que se puede determinar que han adquirido”.

Díaz agregó que producto de las aparentes actividades ilícitas, el matrimonio adquirió “bienes muebles e inmuebles de alto valor, uno era un bar y el otro era un salón de belleza”.

El informe policial cuantificó que “los bienes adquiridos por Cambronero y Guevara ascienden a ₡1.001.741.948" y para dar apariencia de legalidad a esa fortuna, constituyeron entre 2019 y 2025 cinco sociedades anónimas, entre ellas Ian y Megan S. A., e Inversiones YFB S.R.L., que no reportaban actividad económica ante el Ministerio de Hacienda, pero servían para inscribir millonarias compras.

Entre las adquisiciones detectadas por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales destacan una propiedad en Santa Ana por $180.000 y un terreno de más de 2.000 metros cuadrados pagado mediante transferencia por $300.000 en agosto de 2025.

Además de inmuebles, la pareja ostentaba vehículos de alta gama, incluyendo un BMW X6 modelo 2021 valorado en $108.900, cancelado mediante “varios pagos estructurados” por terceras personas, sin relación aparente.

Según consta en el documento judicial, Cambronero se inscribió ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como trabajador independiente, “reportando un salario mensual de ¢384.593”, con actividades de “bares, cantinas o tabernas”.

Además, en noviembre de 2022, Cambronero suscribió una póliza de riesgos del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), a nombre de Guevara, por ¢360.000, “reportando que la misma era ‘cocinera’” en su negocio, tipo restaurante.

La pareja sospechosa de lavado vive en el exclusivo condominio 3-10, ubicado en Guachipelin de Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)

Caso Herencia: OIJ y Fiscalía allanan condominio de pareja en Escazú sospechosa de millonario lavado

Una pericia contable del OIJ concluyó que “los registros financieros observados contrastan completamente con las actividades comerciales lícitas reportadas”, lo cual puso en evidencia técnicas típicas de lavado de dinero, como la creación de sociedades y el fraccionamiento de pagos.

Según el Ministerio Público, desde antes del 2019, ambos investigados integraron una organización dedicada a múltiples delitos relacionados con la narcoactividad.

Por ejemplo, agrega el legajo judicial, las pesquisas permitirían acreditar que desde mediados del 2021, el grupo habría robado cargamentos de estupefacientes a otras organizaciones y, para ello, los involucrados ejecutaban privaciones de libertad simulando “ser oficiales de policía”.

Uno de los enfrentamientos ocurrió en setiembre de ese año, en Tárcoles de Garabito, Puntarenas, cuando miembros de la banda que viajaban identificados con emblemas del (OIJ) atacaron a oficiales de la Fuerza Pública y la “emprendieron a disparos con armas de alto calibre”, dejando en la escena chalecos antibalas y armamento pesado tras su huida.

En al menos dos de estos eventos, se detectó la presencia de vehículos registrados por la pareja y la activación de señales de telefonía que sitúan a Cambronero en el lugar de los hechos.

Según detalla el expediente judicial, la estructura criminal operaba con el fin de “convertir, ocultar y encubrir recursos financieros provenientes de la actividad de la narcoactividad y actividades delictivas conexas”.

Además de Cambronero, este jueves no hubo más detenidos. El sospechoso quedó a las órdenes de la Fiscalía para la toma de la declaración indagatoria y pendiente de la audiencia de medidas cautelares.

Cambronero, de 41 años, fue detenido en su casa, en el condominio Guachipelín 3-10, en Escazú. (JOHN DURAN/John Durán)

El despliegue incluyó personal de respuesta táctica del OIJ y equipo blindado. (JOHN DURAN/John Durán)