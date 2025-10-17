Caos en barrio Dent: una lancha de rescate en plena ciudad evidencia la inacción estatal ante las inundaciones

Bomberos intervino la tarde de esta jueves para rescatar a personas atrapadas en sus viviendas en barrio Dent.

Una lancha de Bomberos en plena ciudad es la imagen del caos que se vivió este jueves en los barrios Dent y Escalante, en Montes de Oca y San José, en donde los habitantes sufrieron nuevas inundaciones por un problema de desfogue pluvial advertido desde hace meses sin que el Estado haya solucionado el problema. Esta vez, el agua anegó casas completas y cubrió carros, dejando pérdidas totales a casi dos decenas de familias y afectando el tránsito de miles de personas.

Vehículo bajo el agua tras inundaciones en Barrio Dent. (José Cordero/La Nación)

Sin una solución, la situación parece destinada a repetirse en cada estación lluviosa, suspendiendo una y otra vez lecciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), otro epicentro de los anegamientos, e inundando parte de la carretera de Circunvalación.

La escuela de baile Danzay sufrió graves daños producto de las inundaciones que afectaron viviendas y comercios en barrio Dent. (La Nación/José Cordero/José Cordero)

Alexandra Segovia, vecina de la zona, describió la magnitud del desastre: “El agua llegó hasta el cielorraso, hay pérdidas totales. El agua botó una tapia que da con el vecino de la otra calle. Se perdió todo, el agua, en calle 39, no se imagina”, lamentó Segovia.

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero)

Bomberos debió acudir en lanchas a rescatar personas en techos de casas y la Cruz Roja reportó la atención de seis personas y dos mascotas, así como más de 16 viviendas afectadas.

La vecina Alexandra Segovia explicó que los vecinos presentaron un recurso de amparo por esta situación y la Sala Constitucional les dio la razón en julio de este año. Sin embargo, las municipalidades de Montes de Oca y San José no han solucionado el problema.

Explicó que todo el agua pluvial que baja desde Sabanilla de Montes de Oca llega a barrio Dent, pero entra a una tubería con solo un metro de diámetro, lo que provoca el desbordamiento del agua y el colapso de la quebrada Los Negritos.

Daños en la escuela de baile Danzay. (La Nación/José Cordero/José Cordero)

“El agua debería desembocar cerca del puente de los Incurables hacia el río Torres, pero se hace un embudo. Las dos municipalidades (San José y Montes de Oca) tienen un año para resolverlo, pero no lo han hecho”, dijo Segovia.

Agregó: “Este problema se da desde que entubaron la quebrada en 1970. Se inundó todos esos años hasta el 1995 en que Johnny Araya hizo una estructura para devolver las agua al río Torres; por 30 años no hubo problemas, pero debían dar mantenimiento. En el 2023, colapsó; hacen circunvalación y nadie pensó en las aguas”.

¿Existe una solución?

Sí, existe una solución, pero en setiembre el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, quien advirtió que su municipalidad no cuenta con la totalidad de los recursos para dicha intervención.

En esa ocasión, el alcalde declaró que, tras realizar estudios en las zonas afectadas, se determinó que el problema tiene su origen en el colapso de una alcantarilla de San José (construida en territorio de Montes de Oca), que crea un efecto de “tapón” y hace que el agua proveniente de la quebrada Negritos, que fluye por las alcantarillas de Montes de Oca, se estanque en ese punto y se rebalse, en lugar de continuar hasta desembocar en el río Torres.

Esa situación, explicó Argüello produce que el agua se devuelva y se estanque en el nivel inferior del paso a desnivel de la carretera de Circunvalación ubicado frente a la Facultad de Derecho, así como las citadas zonas residenciales.

Montes de Oca evalúa cinco alternativas para dar una solución definitiva a las inundaciones. Según Argüello, dichas intervenciones tendrían un costo de al menos $8 millones, que actualmente no disponen en ese ayuntamiento.

Según había dicho el alcalde, se pidió a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) la declaratoria de emergencia, pero recibieron una rotunda negativa.

El síndico del distrito Carmen en San José, Ignacio Cubero, declaró que la principal afectación este jueves se produjo entre calle 35 y calle 37, mientras que la vecina Segovia agregó que también ocurrió en calles 39 y 41.