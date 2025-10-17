Sucesos

Caos en barrio Dent: una lancha de rescate en plena ciudad evidencia la inacción estatal ante las inundaciones

Sin una solución real, la situación parece destinada a repetirse en cada estación lluviosa, suspendiendo una y otra vez lecciones en Derecho de la UCR e inundando parte de la Circunvalación

Por Sebastián Sánchez y Esteban Oviedo
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
Bomberos intervino la tarde de esta jueves para rescatar a personas atrapadas en sus viviendas en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)







barrio Dentbarrio Escalanteinundaciones
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

