Inundaciones en barrio Dent: carros bajo el agua, personas evacuadas y viviendas anegadas

Las lluvias causaron inundaciones en la GAM, afectando principalmente los barrios Dent y Escalante, entre Montes de Oca y San José. En estas comunidades, vehículos quedaron bajo el agua y varias viviendas resultaron totalmente anegadas.

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos informaron de que varias personas fueron evacuadas de sus hogares.

Personas debieron recibir atención de los servicios de emergencias por las inundaciones en barrio Dent. (José Cordero/La Nación)

El síndico del distrito Carmen en San José, Ignacio Cubero, explicó que la principal afectación está entre calle 35 y calle 37, en la capital.

“Hay personas que están siendo evacuadas. Literalmente en balsa, digamos, como de la Cruz Roja”, dijo.

En el lugar se realiza la evaluación de seis personas y dos mascotas; más de 16 viviendas resultaron afectadas.

Según Cubero la causa principal del desastre es el colapso de la tubería de alivio de la quebrada Negritos, construida por la Municipalidad de San José en la década de 1990 y que dejó colapsó en el 2024. Esta tubería desviaba el exceso de agua directamente al río Torres, evitando que inundara sectores de Escalante y Montes de Oca.