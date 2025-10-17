Sucesos

Inundaciones en barrio Dent: carros bajo el agua, personas evacuadas y viviendas anegadas

Servicios de emergencia están en la zona

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Se reportan vehículos bajo el agua en Barrio Dent tras fuertes lluvias.
Se reportan vehículos bajo el agua en Barrio Dent tras fuertes lluvias. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
barrio Dentbarrio Escalanteinundaciones
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.