Bomberos reporta personas atrapadas por las inundaciones en barrio Dent

La tarde de este jueves, el Cuerpo de Bomberos reportó varias personas atrapadas por inundaciones en San José, específicamente en el barrio Dent.

La Cruz Roja movilizó nueve cruzrojistas, dos unidades de rescate y una unidad avanzada para atender la emergencia.

Vecinos reportaron que las inundaciones afectaron el sector de la academia de danza Danzay, en Dent; así como el área de Alma, en el barrio Escalante.

Los fuertes aguaceros provocaron además inundaciones en Carrillo y Nicoya, en Guanacaste, así como en Desamparados, Circunvalación Norte y el puente Juan Pablo II, en San José.