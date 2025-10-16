Inundaciones en Carrillo, Nicoya, Desamparados y barrio Escalante tras fuertes aguaceros; vea los estragos

Las intensas lluvias de esta tarde provocaron inundaciones Guanacaste y el Valle Central. (Izquierda: Barrio Escalante; derecha: Desamparados).

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó, la tarde de este jueves, inundaciones en Nicoya y Carrillo, ambos en Guanacaste, así como en Desamparados de San José.

Los vecinos de Barrio Escalante también reportaron inundaciones, específicamente por el sector Alma.

“Se reportan fuertes aguaceros en Nicoya y otros cantones de Guanacaste, así como el Valle Central, lo que ha ocasionado un total de 67 incidentes por inundación”, explicó la CNE.

Fuertes lluvias afectan diferentes zonas del país este 16 de octubre

En Nicoya, las comunidades de Curime, San Martín, Fortuna, Samara y Qiriman reportan anegamientos en viviendas y carreteras. En Filadelfia de Carrillo y Cuaginiquil de La Cruz, también se reporta el colapso del sistema del alcantarillado y el desbordamiento de ríos y quebradas, lo que ha afectado principalmente diferentes rutas.

En Desamparados, el desbordamiento de la quebrada Chilamate causó anegamiento en caminos y viviendas.

Según la CNE, durante la tarde y noche, continuarán las acciones de los Comités Municipales de Emergencias, “que se mantiene activos y realizando las acciones necesarias para atender los incidentes que se presenten”.