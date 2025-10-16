Sucesos

Inundaciones en Carrillo, Nicoya, Desamparados y barrio Escalante tras fuertes aguaceros; vea los estragos

Se reportan casas y caminos anegados

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Las intensas lluvias de esta tarde provocaron inundaciones Guanacaste y el Valle Central. (Izquierda: Barrio Escalante; derecha: Desamparados).
Las intensas lluvias de esta tarde provocaron inundaciones Guanacaste y el Valle Central. (Izquierda: Barrio Escalante; derecha: Desamparados). (Canva/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inundacionesCNEGuanacasteCarrilloNicoyaDesamparados
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.