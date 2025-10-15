CNE mantiene alerta amarilla en una vertiente de Costa Rica

La CNE actualizó las alertas en las regiones del país. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) actualizó, la tarde de este miércoles, las alertas tras las lluvias e inundaciones: la Vertiente del Pacífico permanece en alerta amarilla, el Valle Central y la Zona Norte en verde, y el Caribe queda sin alerta.

“Estos cambios se dan, debido a la baja incidencia por lluvias en los últimos días, que ha generado poca saturación de los suelos en el Valle Central y Caribe”, explicó la CNE.

La Comisión Nacional de Emergencias actualizó las alertas en las regiones del país. (Comisión Nacional de Emergencias /Cortesía)

No obstante, pidieron mantener la vigilancia, ya que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que un patrón atmosférico húmedo e inestable, derivado de la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical, podría generar lluvias, especialmente en la Vertiente del Pacífico.

Según la CNE, en las regiones bajo alerta amarilla se evalúa la situación, se activan los protocolos y procedimientos, y se movilizan recursos en cada cantón. Mientras, en las zonas con alerta verde, se mantiene la vigilancia y se informa sobre las amenazas y las condiciones esperadas.