CNE decreta alerta amarilla en cuatro regiones de Costa Rica ante riesgo por lluvias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó, la tarde de este lunes, que cuatro regiones del país estarán en alerta amarilla y otras tres en verde.

Las regiones Pacífico norte, Pacífico central, Pacífico sur y Central se mantienen en alerta amarilla, mientras que las regiones Norte, Caribe norte y Caribe sur estarán en alerta verde.

Según la CNE, esta decisión se toma con base en información del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), “en la que se proyecta una semana bajo condiciones características de octubre, lo que podría ocasionar aguaceros, principalmente por las tardes y noches”.

La Comisión de Emergencia hizo un llamado a mantener la vigilancia en las zonas de riesgo, “especialmente en aquellos sectores donde en el pasado se han registrado inundaciones, deslizamientos o desbordamiento de ríos o quebradas”.

¿Qué significa cada alerta?

Según la CNE, en las regiones bajo alerta amarilla se evalúa la situación, se activan los protocolos y procedimientos, y se movilizan recursos en cada cantón. Mientras, en las zonas con alerta verde, se mantiene la vigilancia y se informa sobre las amenazas y las condiciones esperadas.