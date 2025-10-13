Sucesos

CNE decreta alerta amarilla en cuatro regiones de Costa Rica ante riesgo por lluvias

Otras tres regiones están en alerta verde, tras reporte del Instituto Meteorológico Nacional

Por Sebastián Sánchez
Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este jueves 7 de agosto, especialmente en el Caribe y el Pacífico.
Según la CNE, se prevé una semana bajo "condiciones características" de octubre. (Canva /Canva)







