Sucesos

‘Cantonés, alas y ensalada’: Los nombres con que Los Maruja bautizan sus drogas

La Policía incautó cuadernos con listas cifradas, tras allanamientos contra la banda más poderosa de Cartago.

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Por Christian Montero
En una hoja de un diario, un sospechoso de integrar la banda los Maruja llevaba el control de las ventas de drogas, para lo cual usaba mensajes cifrados.
En una hoja de un diario, un sospechoso de integrar la banda los Maruja llevaba el control de las ventas de drogas, para lo cual usaba mensajes cifrados. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







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Los Maruja cuadernos drogas
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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