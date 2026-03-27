Jueza impuso esta medida cautelar para alias Gordo Julio y su familia

Agentes del OIJ de Cartago allanaron la madrugada del miércoles la casa de alias Gordo Julio, ubicada en el condominio Nobleza de Coris. En ese sitio había un pick up de alta gama, el sospechoso fue ubicado en otro condominio en Orotina.

La madrugada de este viernes se completó la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Cartago sobre el caso Rigel, en el que fue detenido el presunto líder criminal, alias Gordo Julio, así como su núcleo familiar más cercano.

Una jueza resolvió que el supuesto cabecilla de una de las organizaciones criminales causante de la violencia que golpea a la Vieja Metrópoli, debe cumplir seis meses de prisión preventiva.

A la madre del imputado, una mujer conocida como la Teletubbie le impusieron la medida cautelar de firmar cada 15 días en los tribunales y la obligación de tener domicilio fijo en Orotina.

Estas medidas obedecen a la situación que vive otro de sus hijos conocido con el alias de Banano, también imputado en este caso y quien sufrió severas lesiones tras un ataque armado, días antes de los allanamientos.

Otros cuatro miembros de la organización delictiva también fueron enviados a prisión preventiva durante seis meses.

A todos los imputados los investigan por el presunto delito de venta de drogas. En el caso de un sujeto Gómez Pérez, además se le persigue por aparente legitimación de capitales.

La audiencia inició a las 8:00 a.m. del jueves en la que la Fiscalía Adjunta Especializada en contra la Delincuencia Organizada solicitó medidas cautelares contra los sospechosos de pertenecer a la organización delictiva que domina la venta de drogas en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, en Aguacaliente de Cartago.

Los imputados fueron detenidos el miércoles, luego de que el Ministerio Público dirigiera un operativo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD).

De acuerdo con la investigación, se presume que el grupo se dedicaba al narcomenudeo y donde utilizaban diversas propiedades como búnkeres, con el fin de realizar la distribución de los estupefacientes.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que esta banda es una de las principales distribuidoras de droga en esa provincia, lo cual ha generado pugnas con otras organizaciones como los Maruja, lo cual en este inicio de año ha generado un importante incremento en la violencia.