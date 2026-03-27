Sucesos

Jueza impuso esta medida cautelar para alias Gordo Julio y su familia

Audiencia concluyó la madrugada de este viernes

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Por Christian Montero
OIJ, PCD y Fiscalía golpean a grupo de alias Gordo Julio en Cartago
Agentes del OIJ de Cartago allanaron la madrugada del miércoles la casa de alias Gordo Julio, ubicada en el condominio Nobleza de Coris. En ese sitio había un pick up de alta gama, el sospechoso fue ubicado en otro condominio en Orotina. (Alonso Tenorio /La Nación)







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Alias Gordo Julio prisión preventiva
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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