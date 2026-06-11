Sucesos

Alias ‘La L’ habría alquilado casas en Liberia y Cóbano para refugiarse y expandir su red criminal

El sujeto, detenido este jueves, aparentemente comandaba una organización criminal que estaba generando violencia en Puntarenas

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Por Natalia Vargas
Allanamiento Barranca Puntarenas
La organización, en apariencia comandada por Araya, fue desarticulada este jueves mediante 17 allanamientos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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