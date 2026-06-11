Sucesos

Caso Lamedt: OIJ ejecuta 17 allanamientos contra la organización criminal de alias ‘La L’ en Puntarenas

La organización criminal, en apariencia, buscaba el dominio de la venta de droga Puntarenas

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Por Natalia Vargas
Allanamiento Barranca Puntarenas
El operativo denominado Caso Lamedt permitió la captura de 13 sospechosos, entre ellos el supuesto cabecilla de la estructura criminal conocido como “La L”. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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