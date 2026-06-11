Caso Lamedt: OIJ ejecuta 17 allanamientos contra la organización criminal de alias ‘La L’ en Puntarenas

El operativo denominado Caso Lamedt permitió la captura de 13 sospechosos, entre ellos el supuesto cabecilla de la estructura criminal conocido como “La L”.

Una organización criminal liderada por un sujeto de apellido Araya, de 28 años y conocido como “La L”, sería una de las principales generadoras de violencia en la provincia de Puntarenas.

El hombre, en compañía de su madre, su hermana y su esposa, así como de un grupo de presuntos afiliados, habría conformado una estructura dedicada a la venta de drogas, la legitimación de capitales y la comisión de homicidios, en una lucha por tomar el control de la provincia.

La madrugada de este jueves, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron 17 allanamientos en Barranca y Chacarita, en Puntarenas, así como en Liberia, Guanacaste, para desarticular este grupo y detener a 16 de sus presuntos integrantes.

Las autoridades decomisaron armas de fuego, droga y otras evidencias que fortalecerían la investigación contra el grupo investigado por al menos nueve homicidios. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades policiales denominaron esta investigación como Caso Lamedt, cuyo nombre se traduce como “L” en arameo. La letra hace referencia a la inicial del nombre del presunto cabecilla de la estructura y también a su alias en el mundo criminal.

A las 6:30 a. m. se confirmó la detención de 13 de los sospechosos, entre estos Araya, quien fue interceptado junto a su esposa, una mujer de apellido Mejías, cuando se dirigían hacia la zona sur del país. Además de la pareja, fueron aprehendidas la hermana y madre de Araya, mujeres identificadas con ese mismo apellido.

Se presume que La L operaba en compañía de un sujeto de apellido Tamaris, señalado como uno de sus principales colaboradores y también en custodia policial.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, explicó que esta presunta organización dominaba 40 puntos de venta de droga en Puntarenas y legitimaba dinero mediante la venta de lotería clandestina, un lavacar y varias tiendas, estas últimas intervenidas este jueves en Barranca.

Además de múltiples viviendas, el OIJ también allanó una casa en Liberia, que en apariencia pertenecía a Araya y frecuentaba como sitio de ocio.

El operativo denominado Caso Lamedt permitió la captura de 13 sospechosos, entre ellos el supuesto cabecilla de la estructura criminal conocido como “La L”. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Durante los operativos, se halló un kilo de cocaína dentro de la vivienda de la hermana de alias La L, así como nueve armas de fuego calibre 9 mm y dosis de marihuana.

Esta no es la primera vez que la Policía Judicial interviene a este grupo criminal. Las pesquisas del caso iniciaron en 2024 y, desde entonces, la organización ha sido objeto de 20 operativos, durante los cuales se decomisaron aproximadamente ¢30 millones en efectivo, armas de fuego calibre 9 mm, fusiles AR-15 e incluso una granada de fragmentación modelo M63.

La incautación de este último artefacto resultó de espacial interés para la Policía Judicial, ya que su detonación podría traspasar incluso vehículos blindados.

9 homicidios y lucha por del poder

Hasta el momento, al grupo se le vincula con nueve homicidios, en apariencia, ocurridos en el marco de disputas por el territorio para la venta de drogas. Según explicó Soto, cinco de estos crímenes ya fueron resueltos y cuatro permanecen en investigación.

Entre los detenidos figuran familiares cercanos del supuesto líder del grupo, quienes son investigados por su presunta participación en actividades ilícitas y legitimación de capitales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este saldo, de acuerdo con el director de la Policía Judicial, responde a la fenomenología de la violencia que opera en la zona. Desde el año 2023, cuando los homicidios comenzaron a incrementar en esta provincia del Pacífico, el OIJ puso en marcha una estrategia para desarticular y detener a los cabecillas de los principales grupos criminales.

En los últimos años se reportó, por ejemplo, la aprehensión de un hombre de apellidos Ugalde Hernández, de 28 años, conocido como Chandler y señalado como líder del grupo criminal Los Guayacanes. También permanecen en prisión el un hombre identificado como Mora Núñez, alias Gordo Leo, y otro de apellidos Ramos Quirós, alias Gordo Ramos.

Hipótesis policiales apuntan a que La L habría aprovechado estos “vacíos de poder” que quedaron después de estas aprehensiones para tomar el control de varias barriadas de Puntarenas y buscaba extender sus tentáculos hacia Esparza, Paquera y Cóbano, estos dos últimos muy atractivos por su mercado turístico.