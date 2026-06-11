Sucesos

Novia de alias ‘La L’ presumía aparente dinero en efectivo en sus redes sociales

La mujer fue detenida junto al presunto narco, este jueves, cuando ambos se dirigían hacia la zona sur de Costa Rica

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Por Natalia Vargas y Christian Montero
Allanamiento Barranca Puntarenas
Agentes del OIJ ejecutaron 17 allanamientos en Barranca y Chacarita, en Puntarenas, así como en Liberia, Guanacaste, para desarticular organización de alias ‘La L’. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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