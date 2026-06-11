Novia de alias ‘La L’ presumía aparente dinero en efectivo en sus redes sociales

Agentes del OIJ ejecutaron 17 allanamientos en Barranca y Chacarita, en Puntarenas, así como en Liberia, Guanacaste, para desarticular organización de alias ‘La L’.

Una mujer de apellido Mejías, pareja de un presunto líder narco en Puntarenas identificado con el apellido Araya, alias La L, presumía grandes cantidades de aparente dinero en efectivo a través de sus redes sociales.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la cuenta en la red social pertenecería a la mujer y que, incluso, en las imágenes se observa un tatuaje en su mano con el nombre del presunto cabecilla narco.

Pareja de alias La L presume dinero en sus redes sociales

La madrugada de este jueves, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron 17 allanamientos en Barranca y Chacarita, en Puntarenas, así como en Liberia, Guanacaste, para desarticular al grupo, aparentemente liderado por Araya, y detener a 16 de sus presuntos integrantes.

A las 6:30 a. m. se confirmó la detención de 13 de los sospechosos, entre ellos Araya y Mejías, quienes fueron interceptados cuando se dirigían hacia la zona sur del país. Además de la pareja, fueron aprehendidas la hermana y la madre de Araya, mujeres identificadas con ese mismo apellido.

Un sujeto de apellido Mejías fue detenido como parte del operativo para desvincular la banda criminal de alias la "L" en Puntarenas y Guanacaste. (OIJ /Cortesía)

Se presume que el supuesto cabecilla habría conformado una estructura dedicada a la venta de drogas, la legitimación de capitales y la comisión de homicidios, en una lucha por tomar el control de la provincia.

Las autoridades policiales denominaron esta investigación como Caso Lamedt, cuyo nombre se traduce como “L” en arameo. La letra hace referencia a la inicial del nombre del presunto cabecilla de la estructura y también a su alias en el mundo criminal.