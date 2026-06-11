Sucesos

Grupo de alias ‘La L’ reclutaba mujeres para traficar droga en ferry; así operaban según OIJ

La organización criminal fue desarticulada este jueves durante 17 allanamientos en Puntarenas y Guanacaste

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Por Natalia Vargas
Agentes del OIJ realizaron 17 allanamientos en Puntarenas
Agentes del OIJ realizaron 17 allanamientos en Puntarenas (Alonso Tenorio/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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