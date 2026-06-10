Sucesos

Acusación por homicidio de Samcan detalla que sicario lo llamó ‘Roberto’ y le disparó nueve veces

Familia de víctima fue notificada y presentará querella.

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Por Christian Montero
Asesinato en Roberto Samcam, disidente y exmilitar nicaragüense, en Moravia, Costa Rica. 19 de junio de 2025
El asesinato en Roberto Samcam, disidente y exmilitar nicaragüense, ocurrió el 19 de junio de 2025 en Costa Rica desde el 2018 y había advertido en otras ocasiones que temía por su vida. (La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía)/La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía))







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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