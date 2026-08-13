Abogado de Macho Coca afirma que su cliente está ‘muy fuerte y con mucha fe’ rumbo a Estados Unidos

El abogado del extraditado Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, Manrique González, manifestó la mañana de este jueves que su cliente está “muy muy fuerte y con mucha fe de que va a demostrar su inocencia”.

El empresario despegó a bordo de un King Air a las 8:57 a. m. de este jueves con rumbo a Nueva York, Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país por presunto tráfico internacional de drogas.

González indicó a La Nación que el limonense incluso quería que se materializara la extradición, pues la situación que vive en el centro penitenciario La Reforma, desde su detención el 11 de octubre del 2024 por supuesto robo de combustible, “ha sido nefasta”.

Justamente, minutos antes de abordar el avión, Bell denunció tortura dentro del centro penal y la Fiscalía General confirmó que investigará los hechos y los pondrá en conocimiento del Mecanismo de Prevención de la Tortura.

“Está deseoso de enfrentar la justicia para hacer las demostraciones de su inocencia y poder regresar al país”, afirmó González. El abogado dijo desconocer la denuncia sobre presunta tortura que hizo su cliente esta mañana.

‘A Bell lo están expulsando’

Manrique González sostiene que la extradición de Bell Fernández no tenía asidero legal, pues la reforma al artículo 32 de la Constitución Política que avaló el envío de nacionales para enfrentar causas por narcotráfico y terrorismo en otros países, se aprobó en mayo del 2025, después de los hechos por los que se señala a su cliente.

De acuerdo con esta pesquisa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que derivó en el envío de Bell, el sujeto habría conformado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que habría operado entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

“Consideramos que no es una ley procesal, es sustantiva; no debió aplicarse por haber sido los supuestos hechos anteriores a la reforma de la ley”, aseveró González.

A su juicio, a Bell lo están expulsando del país para enfrentar penas mucho más altas que las que se le podrían imponer por narcotráfico en Costa Rica. Además, sostiene que el delito por el que se le señala en Estados Unidos, la conspiración, no existe en Costa Rica, por lo que no procedería que se le juzgue por ello.

La vía para la extradición de Macho Coca la despejó el Tribunal Penal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, que acogió parcialmente las apelaciones que interpusieron la Fiscalía y la Procuraduría General de la República contra una primera resolución del Tribunal Penal de Limón, que rechazó la extradición, al alegar que los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se reformara el artículo de la Constitución.

Además, el 12 de junio el Juzgado Penal de Limón acogió la solicitud del Ministerio Público de suspender la causa que se seguía en Costa Rica contra Bell Fernández por el presunto robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) que lo mantenía en prisión preventiva desde hace más de un año.

González fustigó que el Tribunal de Apelación contradijera la primera resolución del Tribunal Penal de Limón y no brindara la posibilidad de acudir a una instancia diferente para tratar de cambiar el destino de Bell.

El abogado calificó la extradición de su cliente como el mayor fracaso judicial por parte del Ministerio Público, pues afirma que Macho Coca ha sido juzgado mediáticamente desde hace varias décadas y nunca ha existido “el más mínimo elemento probatorio” en ninguna de las causas que ha enfrentado.

“Se hace una celebración como si se hubiera logrado algo positivo; yo, como defensor, tengo que decir que nunca tuve una prueba en mi poder que me sugiriera a mí, como letrado y con qué estoy autorizado por Bell, que él tuviera la más mínima relación con esos tipos penales”, afirmó.