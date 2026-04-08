Habla el abogado de Celso Gamboa desde Estados Unidos

Celso Gamboa fue extraditado el 20 de marzo a Texas, por presunto narcotráfico.

Rafael de la Garza II, el defensor del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez en Estados Unidos, atendió preguntas de La Nación y respondió cuáles serán los siguientes pasos en el proceso por narcotráfico que enfrenta el costarricense en Texas.

De la Garza asumió la defensa de Gamboa el 31 de marzo, 11 días después de que el exmagistrado llegó extraditado a territorio norteamericano.

El penalista y exfiscal confirmó que ya puso en marcha la revisión de las pruebas en contra de Gamboa y está llevando a cabo su propia investigación para defender “enérgicamente” al tico en Texas.

De la Garza es abogado público y fue asignado por el Tribunal del Distrito Este de Texas, luego de que Gamboa confirmó a un juez, durante su primera audiencia en el extranjero, que no tenía la capacidad económica de pagar un abogado privado.

“En los Estados Unidos, el señor Celso Gamboa se presume inocente hasta que un jurado lo declare culpable de los cargos en su contra, más allá de toda duda razonable”, dijo el defensor.

“El Gobierno tiene la carga de la prueba y exigiremos que los Estados Unidos de América cumpla con esa responsabilidad (...) Esperamos representar enérgicamente al señor Gamboa y exigir que el Gobierno cumpla con su carga de la prueba”, agregó.

Nuevo abogado por conflicto de intereses

Inicialmente la defensa del costarricense estaba a cargo de la abogada estadounidense Sarah Jacobs. El 24 de marzo, el juez Bill Davis asignó a Gamboa a Jacobs como su defensora en esta causa.

Sin embargo, mediante una carta con fecha 27 de marzo, Jacobs afirmó que existía un conflicto de interés con otro cliente suyo y solicitó apartarse del caso.

“El 27 de marzo de 2026, la abogada firmante tuvo conocimiento de que existe un conflicto de intereses en su representación continua del acusado Celso Gamboa Sánchez en relación con el caso y respetuosamente solicita que se le permita retirarse como abogada”, escribió.

“Una revisión de la evidencia en este asunto reveló que existe un conflicto real con otro cliente”, agregó.

La solicitud fue avalada y fue entonces cuando de la Garza asumió el caso.

Michael Castillo, el abogado de Gamboa que asumió el caso de su extradición en Costa Rica confirmó que el exmagistrado permanece recluido en Fannin County Jail, en la ciudad de Bonham, en Texas.

La acusación contra el exmagistrado, fue emitida en julio pasado por un gran jurado del Distrito Este de Texas, que lo acusa de fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería ilegalmente importada a Estados Unidos, así como de conspiración”.

Ese mismo texto dice que Gamboa habría conspirado con otros narcotraficantes internacionales “y les prestó asistencia para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica y finalmente ingresó a Estados Unidos para su posterior distribución”.