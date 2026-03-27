Sucesos

Abogada de Celso Gamboa en Estados Unidos solicita retirarse de la causa y explica el motivo

El exmagistrado afirmó no tener la capacidad económica de asumir una defensa privada y es por ello que solicitó que se le asigne defensa pública

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
22/01/2020, San José, tribunales de Goicoechea, inicia el juicio en contra de Johny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, por tráfico de influencias. Fotografía José Cordero
Una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) culminó con la extradición del costarricense. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboa SánchezextraditablesEstados UnidosTexasnarcotráfico
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.