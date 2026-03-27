Abogada de Celso Gamboa en Estados Unidos solicita retirarse de la causa y explica el motivo

Una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) culminó con la extradición del costarricense.

Sarah Jacobs, la defensora pública que un juez en Estados Unidos asignó al exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez hace tres días, solicitó este viernes retirarse del proceso.

Jacobs alegó que existe un conflicto de interés con otro cliente suyo.

“El 27 de marzo de 2026, la abogada firmante tuvo conocimiento de que existe un conflicto de intereses en su representación continua del acusado Celso Gamboa Sánchez en relación con el caso y respetuosamente solicita que se le permita retirarse como abogada”, escribió en una carta.

“Una revisión de la evidencia en este asunto reveló que existe un conflicto real con otro cliente”, añadió.

El 24 de marzo, el juez Bill Davis asignó a Gamboa a Jacobs como su defensora en esta causa por presunto narcotráfico, que culminó con su extradición a Estados Unidos. La designación ocurrió durante la primera comparecencia del costarricense ante un juez estadounidense en una sesión que duró apenas veinte minutos.

Gamboa afirmó a Davis que no tiene la capacidad económica para financiar una defensa privada y por ello pidió que se le asignara un defensor público.

Celso Gamboa llegó a Texas la tarde del viernes 20 de marzo y se prevé que el 27 de mayo de este año, a la 1:30 p. m., se lleve a cabo el Pretrial Conference (conferencia previa a juicio), una etapa de coordinación previa a juicio.

Además, se programó la selección del jurado para esta causa el lunes 1.° de junio a las 9:30 a. m. ante el juez federal de distrito J. Campbell Barker. A Gamboa le dieron como fecha límite el viernes 1.° de mayo para que notifique al Tribunal sobre cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de negociación de la pena.