Paul McCartney y la entrevista previa a su concierto en Costa Rica: ‘Soy increíblemente afortunado’

A Paul McCartney ya no le queda nada que probar. Bien pudo haberse retirado de la música hace décadas, una vez que los Beatles se separaron, y su estatus de leyenda quedaba garantizado. Y sin embargo, ahí anda, a los 82 años con su guitarra a cuestas, aumentando su millaje musical, dándole vuelta al mundo una y otra vez, y repasando su enorme cancionero frente a miles y miles de fanáticos. Sin embargo, el “último” es un adjetivo que cada vez se le hace más cercano.

Paul vuelve a Costa Rica, en el que sin duda será su último concierto en suelo tico. Él no lo dice pero la lógica se impone: el caballero de Liverpool actuó por primera vez en suelo tico en el 2014 y, para sorpresa de todos, regresa 10 años después, este martes 5 de noviembre. Después de eso no habrá margen para otra visita, por lo que su recital de esta semana se hace imperdible para cualquier roquero que se precie de serlo. Todos le deseamos a McCartney muchos años de buena salud, pero es innegable que después de este no habrá más conciertos suyos en Centroamérica.

Teniendo todo esto en cuenta, el Beatle se muestra reflexivo y agradecido. Así se desprende de una entrevista que hizo con su equipo previo al inicio de su actual gira por Latinoamérica y que fue cedida a La Nación por parte de la productora que lo trae, Move Concerts. Acá le compartimos parte de esa conversación.

−Ya lleva más de dos años con la gira Got Back, que hasta ahora ha recorrido cuatro continentes y deleitado a cientos de miles de personas con una lista de canciones más extensa y variada que nunca. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

−¡Genial! Trabajas en la lista de canciones con el tiempo y finalmente sientes que llegas a un punto en el que está funcionando bien. Así nos sentimos todos en la gira ahora ¡y parece que el público está de acuerdo!

−La anterior etapa de la gira terminó en diciembre, así que ha pasado un tiempo antes de esta etapa por Latinoamérica. ¿Cómo se preparó para estos nuevos shows?

−Siempre tomamos unas semanas para ensayar con la banda y ponernos al día, y luego un par de semanas más para trabajar con la producción, iluminación, escenografía, videos, etc. Así que eso es lo que vamos a hacer esta vez, porque ahora hay muchos involucrados. Con los Beatles solo teníamos a un tipo, en realidad, Mal Evans, y no necesitaba hacer mucho en cuanto a nuestra actuación. Pero ahora hay tantas personas involucradas, así que me gusta tomarlo con calma y darles unas semanas a la banda, a los roadies y a todos los técnicos para recordar lo que estamos haciendo, recordar cómo va todo.

−Desde su posición en el escenario, ¿ha cambiado mucho lo que ve en el público?

−Bueno, siempre esperé que el público tuviera mi misma edad, pero a medida que han pasado los años, han ido siendo cada vez más jóvenes. Es una gran sorpresa y placer ver ahora las caras jóvenes en el público, pasando un buen rato y reflejando su energía de vuelta hacia nosotros.

−¿La sensación que tiene al tocar en vivo ahora es la misma que cuando comenzó a tocar para audiencias pequeñas?

−¿Desde el principio? ¿Antes de Hamburgo y todo eso? No, la cosa es que en aquel entonces no había pasado nada, así que no sabías cómo te recibirían, y no sabías si la banda que estaba antes que tú tocaría las mismas canciones que tú ibas a tocar. Y eras joven e inexperto, así que era un poco más estresante. Creo que ahora nos hemos acostumbrado a hacerlo y sabemos que hay muchas canciones que la gente conoce; eso te da más confianza y te das cuenta de que la gente ahora viene especialmente a verte, así que no hay necesidad de estar nervioso.

−¿Aún siente la misma emoción cuando toca en vivo?

−Oh, sí. Es igual de buena, pero las cuestiones prácticas son completamente diferentes. Cuando empezamos enchufábamos el bajo y las guitarras en un solo amplificador y nos preocupaba recibir una descarga eléctrica del micrófono. Hoy en día es mucho más profesional y hasta tienes tu propio amplificador, ¡así que no tienes que compartirlo! Es una experiencia completamente diferente, pero la emoción de tocar para un público es aún mejor porque te sientes un poco más seguro que cuando comenzabas.

El concierto que presentará Paul McCartney en Costa Rica es el clase A. Vendrá con todo su equipo de luces, sonidos, juegos artificiales y pantallas.

−Esta etapa de la gira comenzó en Latinoamérica. ¿Le gusta tocar ahí?

Sí, me encanta. Estamos todos deseando pasar un muy buen rato. Las audiencias son fabulosas.

−En las horas previas a cada show en un país extranjero toma lecciones en el idioma de ese país entre bastidores. ¿Cómo puede concentrarse sabiendo que hay un estadio lleno de gente esperando verle?

−Bueno, quiero poder comunicarme con la gente en el estadio, así que siempre trato de aprender algunas frases locales que diviertan y entretengan a la gente local y a nosotros también. Me gustan los idiomas. Y aunque es un poco de tarea extra, me encanta poder comunicarme.

−Es conocido por salir a las ciudades donde toca, especialmente en lugares a los que no ha ido en un tiempo. ¿Por qué es importante salir y explorar mientras está de gira?

−Bueno, la idea original es tomar un poco de aire fresco, porque la mayor parte del tiempo estamos en un avión, en un auto, entre bastidores o en un hotel. Salir significa que tomas buen oxígeno fresco y también tienes una mejor imagen de la ciudad donde vas a tocar.

”A veces ves cosas inesperadas. Una vez, cuando estábamos en Japón, mi esposa Nancy y yo andábamos en bicicleta en Tokio y dimos vueltas en un parque local. De repente escuché una canción conocida. Podía oír a alguien tocando mi canción Come On To Me. Seguimos el sonido y era un tipo enseñando la parte de guitarra de la canción a una chica local. Así que nos quedamos ahí unos cinco minutos observando. ¡Era muy bueno y lo hacía bien!”.

−Hablando de salir y explorar, este verano le vieron en el concierto de Taylor Swift en Londres. De manera similar, el año pasado vio en vivo a Beyoncé y también a U2 en The Sphere, en Las Vegas. Cuando ve estas grandes presentaciones, ¿le inspiran para sus propios shows?

−Sí, creo que cada vez que ves un show en vivo, te recuerda cómo se siente tu audiencia, así que siempre es un estímulo. La verdad es que una de las grandes razones es que a Nancy le encanta la música en vivo. Así que disfrutamos ir juntos, para sentir la vibra.

−Siempre le gusta avanzar en todo lo que hace, pero los proyectos recientes parecen estar reflexionando un poco más sobre el pasado. Now & Then, The Lyrics, Get Back, el concepto de McCartney III y 1964: Eyes of the Storm celebran, de alguna manera, lo que vino antes. ¿Tiene una relación diferente con su pasado ahora que hace diez años?

−Sí, creo que sí. Por ejemplo, antes, solía pensar: ‘Esto es ahora, lo que estamos haciendo ahora. No hay necesidad de volver atrás. Hay que avanzar’. Pero ahora estoy un poco más cómodo con eso. Si aparece un proyecto de archivo no lo siento como una pérdida de tiempo. Solía pensar eso. Ahora puedo pensar que podría ser interesante ver la historia, ver cómo era todo. Como con el proyecto Get Back.

Lo de los Beatles, particularmente con el Get Back de Peter Jackson, realmente ha despertado recuerdos de cómo grabábamos juntos. Porque después de mucho tiempo, no es que lo olvides, es solo que no lo recuerdas; no tienes ocasión de recordarlo. Así que cuando sucede algo así con la película, es realmente hermoso y me encanta. Es como: ‘Guau, aquí estoy en una habitación con estos chicos’ y ‘¿Ah, sí, así solíamos grabar’. ‘Ah, sí, solía presionarlos, pero solo estaba tratando de hacerlos trabajar. Así que no es presionarlos, ¡es persuadirlos!’. Ha sido muy agradable para mí recordar cosas como esas. Principalmente recuerdo mis relaciones con los muchachos. Es lo principal que pasa: te lo recuerdan. Y cuanto más tiempo pasa, más cariñosos son tus recuerdos. Dices: ‘Oh, eso fue genial. Recuerdo eso’. Y luego eso me lleva a recordar otras cosas como: ‘Bueno, recuerdo hacer autostop con George…' Y nuevamente, al hacer el libro de The Lyrics, salieron todas estas pequeñas historias: ‘Oh, hice autostop hasta París con John…' Es dulce recordar estas cosas; son recuerdos dulces”.

−¿Momentos así en la historia pueden inspirar sus próximos pasos? Por ejemplo, ¿el 50.º aniversario de McCartney en 2020 inspiró McCartney III, o ver Get Back le hace pensar en futuras colaboraciones en el estudio?

Siempre estoy atento a las ideas. O, no tanto atento; mi mente está abierta a las ideas, así que si escucho una canción que creo que es realmente genial, pienso: “Oh, sí, sería genial hacer una canción en ese estilo”. Escuchar viejos discos de rock and roll también trae de vuelta el espíritu de la música que me hizo enamorarme del rock and roll. Eso puede significar que quiera entrar y hacer una pista de rock and roll ese día, o que mire las cosas viejas que he estado queriendo terminar y piense: ‘Oh, podría hacer algo de rock and roll con eso. Estoy de humor para eso ahora’. Estas cosas te ponen en estados de ánimo. Siempre estoy buscando, anotando pequeñas fases que ocurren, pensando: ‘Oh, eso podría ser bueno. Eso podría funcionar en una canción’.

”Así que, nuevamente, ¡tengo millones de pequeños fragmentos! Es decir, en mi bolsillo ahora mismo tengo pequeños trozos de papel que creo que debo organizar. Son solo pequeñas ideas, una pequeña frase. Siempre estoy atento, solo porque me encanta. Me gusta tanto que no creo que quisiera un momento en que no estuviera interesado”.

−Con una carrera tan larga y distinguida, siempre hay otro aniversario significativo que celebrar. Este año, por ejemplo, se cumplieron 60 años del estreno de la película A Hard Day’s Night, que capturó la pura histeria de la Beatlemanía en su apogeo; sin duda, una época terriblemente emocionante para usted. ¿Su trabajo ahora genera ese mismo nivel de emoción que cuando todo era tan fresco y nuevo para usted?

−Sí, creo que sí. Mucha gente dice esto, pero realmente siento que es increíblemente afortunado haber sido un tipo pequeño de Liverpool, viviendo en un barrio obrero, preguntándome qué iba a hacer en el futuro, y convertirme en este tipo famoso que soy ahora. A lo largo de todo el camino, siempre hubo algo que me interesaba, así que creo que el espíritu de disfrute siempre está ahí.

”Soy muy afortunado. Siempre pienso: ‘Oh, sí, no puedo esperar para entrar al estudio y probar esa pista’, o ‘No puedo esperar para volver a mi guitarra’ porque se me ocurrió una secuencia de acordes que podría funcionar. Hay tantas cosas fascinantes en la vida que me fascina”.

Paul McCartney tendrá el cierre de su gira internacional 'Got Back' en Londres. Antes de eso dará concierto en Costa Rica en el Estadio Nacional.

−¿Eso también se relaciona con su motivación? Podría haberse retirado después de que los Beatles cambiaran el mundo en los 60, pero siguió haciéndolo en cada década subsiguiente. ¿Qué lo mantiene en marcha?

−Creo que es solo porque estoy muy interesado en la vida y en las cosas dentro de ella. Creo que esa siempre ha sido la motivación. Cuando era niño, podría significar que tomaba un autobús por unas pocas paradas, bajaba y escuchaba de qué hablaba la gente, o hacía un pequeño dibujo de algo. Siempre encontré que lo que te rodea puede ser muy fascinante.

”Soy de la clase trabajadora de Liverpool y conocí a algunas de las personas más inteligentes allí y escuché algunos de los mejores chistes, escuché algunas grandes actitudes sabias hacia la vida, así que esa fue la motivación entonces; solo el disfrute de lo que está sucediendo. Eso ha cambiado con los años, porque ya no estoy tomando el autobús en Liverpool, pero ahora tal vez estoy conduciendo mi propio auto al estudio; es lo mismo, pero los detalles son diferentes. Pero el sentimiento de pensar que hay algo a la vuelta de la esquina que podría ser realmente interesante es el mismo”.

−Tiene tantas canciones para elegir al momento de formar sus listas de canciones, cada una de una fase tan distinta de su carrera, que debe ser muy difícil saber por dónde empezar. ¿Los eventos actuales influyen? Por ejemplo, las reediciones recientes, un aumento en los números de reproducción de una canción en particular o su aparición en una película.

−Sí, tiene un impacto en mí. Si veo una película y escucho una de mis canciones en ella, pienso: ‘Oh, debería hacer esa’. A veces me da el impulso de realmente mirar esa canción y pensar en tocarla. Puede que incluso sea alguien que me diga: ‘Oh, me encanta esa canción tuya’, y pienso: ‘Oh…' La aman lo suficiente como para que yo piense: ‘Sí, debería hacerla, solo por ti’. Hay canciones que algunas personas dicen: ‘Oh, me encanta esa’, y eso marca una diferencia. Eso siempre ha sucedido.

”Con uno de mis propios álbumes de Wings, yo estaba pensando: ‘Bueno, no le fue tan bien, así que tal vez no era tan bueno’, y luego encuentras que algunos chicos lo están reproduciendo mucho y diciendo: ‘Este es un gran álbum’, entonces vuelvo a conectarme con él”.

−Mientras estuvo de gira el año pasado, los Beatles disfrutaron de un éxito mundial en el número uno con Now And Then. ¿Cómo se siente saber que el amor por los Beatles sigue presente y perdura?

−Increíble, especialmente cuando consideras que pensábamos que duraríamos 10 años cuando éramos los Beatles. Y, de hecho, ¡pensábamos que eso era ser un poco optimistas! Así que todos estos años después, es maravilloso ver cómo ha perdurado la música y el efecto que ha tenido en personas de todo el mundo.

−Desde que terminó el anterior tramo de la gira, ha estado grabando en el estudio. ¿Alguna vez piensa en probar una canción nueva en la carretera?

−Sí, pero las canciones nuevas son un fenómeno interesante, porque para hacer una canción nueva tienes que perder una canción vieja, y en nuestro caso eso es muy difícil de hacer. Te das cuenta la mayoría de las veces de que la gente parece disfrutar escuchando canciones que ya conocen. Siempre es divertido intentarlo, pero no lo hacemos muy a menudo.

−Con la omnipresencia de las redes sociales, ya nada puede ser una sorpresa real para un fan en un espectáculo en vivo. ¿Eso puede ser frustrante para usted como artista?

−Sí. Quiero decir, en la primera noche podemos sacar algunas sorpresas, pero en el momento en que eso aparece en las redes sociales, todo cambia... Es como los comediantes de antes que se quejaban de que sus chistes eran contados, así que la siguiente audiencia ya los conocía. Enfrento cada espectáculo y cada audiencia de una manera ligeramente diferente según el lugar del show, así que supongo que esa es mi manera de variarlo un poco. Verás que la lista de canciones se publica y entonces decimos: ‘Muy bien, ¡vamos a cambiarla!’.

”Seguimos intentando estar un paso adelante del tipo que está revelando el espectáculo. Me gustaría mucho más que la gente no tuviera idea de lo que iban a ver, pero la única respuesta a eso es que hagamos cambios de vez en cuando. Así que si dice: ‘Empiezan con esta canción’, diremos: ‘Vamos a empezar con una canción diferente’, solo para probar que se equivoca.

−¿Su relación con la música es la misma ahora que cuando era un fan que crecía? ¿Escucha y toca todos los días?

−Sí, lo hago, de varias maneras, probablemente diferente de cómo escuchaba cuando era niño, solo porque el mundo es diferente. Escuchaba un disco en un pequeño tocadiscos Dansette, mientras que ahora tengo un regalo que Capitol Records nos dio, que era una máquina de discos, y la tengo en mi pequeño gimnasio en casa, así que puedo poner a Chuck Berry, Eddie Cochran, Professor Longhair, y es maravilloso ser transportado a esa época.

”Siempre tengo una guitarra o un piano donde sea que viva. Llevo una guitarra de vacaciones, porque me gusta sentarme cuando no hay nada que hacer, o la televisión está un poco aburrida, o no tienes planes. Te sientas con una guitarra. Así es como siempre lo hacía. Y entonces algo puede surgir”.

−Celebró el 20º aniversario de su banda de gira en el 2022, habiendo tocado su primer show con Wix, Abe, Brian y Rusty en el 2002. ¿Cuál es el secreto de su éxito como banda en vivo juntos?

−Son muy fáciles de tratar y son muy buenos músicos. Tienen una actitud muy positiva hacia tocar para el público. No espero dramas, aunque eso no significa que siempre hubo dramas en los Beatles o Wings, pero esta banda, como hemos estado juntos tanto tiempo, podemos simplemente empezar una canción con facilidad.

”Creo que eso solo lo hace más fácil. A veces piensas: ‘Bueno, un desafío y un drama lo harían menos fácil, pero podría hacerlo más emocionante’, pero obtengo bastante emoción de esta banda y del público”.

−A lo largo de su tiempo juntos, han tocado en algunos lugares increíbles y alucinantes: por nombrar solo algunos, Buckingham Palace, el Coliseo en Roma, la Casa Blanca, la marquesina del Teatro Ed Sullivan en Nueva York, la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México, el Budokan en Japón, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, The Cavern en Liverpool, los estudios Abbey Road en Londres, la Grand Central Station… la lista sigue y sigue. ¿Hay alguna fecha de todas sus giras que le parezca especial?

−Lo primero que me viene a la mente es el Zócalo, porque fue un concierto gratuito y había tanta gente allí, algo así como 400.000 personas. Luego está el Coliseo: solo estar dentro la noche anterior al gran espectáculo para la gente de Roma fue impactante. Imaginas a los cristianos siendo arrojados a los leones, y ahí estás tú, en el mismo lugar donde eso sucedió. Todas estas cosas crean sus propias pequeñas emociones. The Cavern fue donde comenzó mucho de esto con los Beatles, así que es lindo volver allí, aunque ya no es el mismo lugar. El patio de la Reina fue genial, especialmente después, cuando estábamos en la fila y, casualmente, me encontraba de pie al lado de la Reina. Le dije: ‘Vaya, ¡fue un gran espectáculo!’. Ella respondió: ‘Sí'. Le dije: ‘¿Volveremos a hacerlo el próximo año?’. Y ella dijo: ‘¡No en mi jardín!’. Creo que ya había tenido suficiente.

”Esa lista es toda muy emocionante. Esa es la otra cosa: hay muchas otras que puedes nombrar. Todas esas sorpresas que suceden en el escenario, creo que eso responde a la pregunta de por qué lo hago, cuál es la motivación. El hecho de que siempre hay algo que puede suceder que no sabías que iba a suceder. Otra cosa es cuando alguien se acerca y dice: ‘Mi hijo/esposa/madre estaba enfermo de cáncer y ahora está curado porque escuchaba su música todo el tiempo’, es como: ‘¡Guau! No esperaba ese efecto secundario’. Solo estoy escribiendo una pequeña canción y espero que llegue a alguien, y darme cuenta de que llega a esas profundidades, hasta el corazón de las personas, es un pensamiento muy hermoso”.

Paul McCartney mantiene su energía musical sobre el escenario. Eso lo demostrará en el concierto que dará en Costa Rica el martes 5 de noviembre.

−La última fecha de este año es en Londres, donde este tramo termina justo una semana antes de Navidad. ¿Cómo va a relajarse y descansar después de la gira?

−Voy a tomarme un tiempo libre e irme de vacaciones con mi familia. A mis hijos y nietos les encanta reunirse, así que es la forma en que nos gusta relajarnos.

Detalles del concierto de Paul McCartney en Costa Rica

Paul McCartney regresará a concierto en Costa Rica con su gira Got Back, sus fans ticos han esperado 10 años por volverlo a ver en un escenario nacional.

La cita es este martes 5 de noviembre en el Estadio Nacional, en La Sabana y todavía quedan entradas para el espectáculo.

Los boletos se pueden comprar en www.eticket.cr. Los precios y localidades son:

Zona BAC (Exclusiva para mayores de 18 años): ₡175.500.

Palcos/Platea Especial: ¢175.500.

Zona Azul (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢140.400.

Zona Amarilla (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢105.300.

Platea-Balcón Este/Oeste: ¢70.200.

Sombra Este/Oeste: ¢52.700.

Gradería Sur: ¢46.800.

Gramilla de pie (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢37.500.

