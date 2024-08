¡Paul McCartney regresa a Costa Rica! El Beatle nos incluyó en su gira de conciertos del 2024

“Get back, get back, get back to where you once belonged”, decía en 1970 un joven Paul McCartney, como parte de una de las canciones más emblemáticas de los Beatles. Pues bien, pareciera que Sir Paul tiene un alto sentido de pertenencia con Costa Rica, pues 10 años después de dar el que entonces creíamos sería su único concierto en suelo tico, McCartney decidió que era buen momento de get back a Tiquicia.

Este 13 de agosto, la productora Move Concerts confirmó que la leyenda del rock and roll, de 82 años, incluyó a Costa Rica como parte de su gira internacional Got Back, la cual inició en el 2022 y le ha llevado a tocar sus grandes éxitos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, México y Brasil.

De acuerdo con el sitio web oficial del artista, el turno de Latinoamérica para verle en vivo será a partir de octubre de este año, con conciertos ya confirmados en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. En diciembre el británico recorrerá Europa, con paradas en Francia, España y Reino Unido.

Paul McCartney regresa en concierto a Costa Rica

A Costa Rica arribará en medio de esos viajes. La cita con el público tico será el martes 5 de noviembre en el Estadio Nacional, en La Sabana, mismo escenario en el que McCartney hizo su debut en Costa Rica, una década atrás.

Move Concerts es la misma empresa que antes le abrió la puerta de Costa Rica a otras leyendas del rock, cuando trajo a nombres como Roger Waters, Carlos Santana, Elton John, Bon Jovi, Iron Maiden y Metallica.

Detalles del concierto de Paul McCartney en Costa Rica

La cita con el Beatle será entonces el martes 5 de noviembre de este 2024 en el Estadio Nacional, a partir de las 7 p. m.

Las entradas estarán a la venta en el sitio www.eticket.cr de la siguiente manera:

Clientes de las tarjetas American Express podrán comprar sus boletos el lunes 19 y martes 20 de agosto.

Concierto de Paul McCartney

Los tarjetahabientes de BAC tienen la oportunidad de adquirir las entradas del miércoles 21 de agosto al viernes 23.

La venta para todo tipo de pago estará habilitada el sábado 24 de agosto.

Los precios y localidades son:

Zona BAC (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢175.500.

Palcos/Platea Especial: ¢175.500.

Zona Azul (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢140.400.

Zona Amarilla (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢105.300.

Platea-Balcón Este/Oeste: ¢70.200.

Sombra Este/Oeste: ¢52.700.

Gradería Sur: ¢46.800.

Gramilla de pie (Exclusiva para mayores de 18 años): ¢37.500.

Estos precios incluyen cargos por servicio. Las personas menores de edad pueden ingresar acompañadas por un adulto a las áreas aptas para todo público.

LEA MÁS: Paul McCartney: El Beatle que se ilusiona con el sol de Costa Rica

Paul McCartney y la historia de su primer concierto en Costa Rica

La primera vez que McCartney tocó en suelo tico fue el 1.º de mayo de 2014. El recinto elegido por el Caballero de la Orden del Imperio Británico fue el Estadio Nacional. Esa noche se marcó un hito en la historia de los conciertos internacionales en nuestro país, pues se cumplió el sueño de miles de poder ver en vivo a uno de los Beatles.

Ese 1.º de mayo de 2014 cayó en jueves, pero que el recital haya sido entre semana no impidió que el recinto deportivo se convirtiera en un gran salón de baile al ritmo del rock and roll. McCartney se presentó en el Nacional junto a su banda formada entonces por el guitarrista Rusty Anderson, el tecladista Paul Wickens, el bajista Brian Ray y el baterista Abe Laboriel Jr.

Paul McCartney marcó la historia de los conciertos en Costa Rica cuando nos visitó por primera vez en el 2014. Ahora el Beatle regresa con más música y un nuevo espectáculo al Estadio Nacional.

El repertorio que interpretó Paul hace 10 años incluyó clásicos como Eight Days a Week, Something, Paperback Writer, All My Loving, The Long and Winding Road, I’ve Just Seen a Face, And I Love Her, Blackbird, Live and Let Die y Hey Jude.

“Durante las casi tres horas de concierto, Macca nunca ocultó su característica sonrisa y sus facciones de niño. Costa Rica fue su playground”, escribió el periodista Alessandro Solís en la crónica del espectáculo.

LEA MÁS: Paul McCartney en Costa Rica: un repaso por memorias en alta fidelidad