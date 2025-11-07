Paludismo: qué es y cómo prevenir esta enfermedad que sigue presente en Costa Rica

El mosquito Anopheles es el principal transmisor del parásito que causa el paludismo; su control es clave para prevenir nuevos contagios.

Aunque el dengue y el chikungunya suelen ser las enfermedades transmitidas por mosquitos más escuchadas, el paludismo, también conocido como malaria, continúa siendo un riesgo. En el Día del Paludismo en las Américas, un especialista explica cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué hacer para evitar el contagio.

Lo que debe saber:

El paludismo es causado por un parásito (no un virus) del género Plasmodium, transmitido por la picadura del mosquito Anopheles. A diferencia del dengue o el oropouche, sí tiene tratamiento específico, y si no se trata a tiempo puede causar complicaciones graves. La prevención depende del control de criaderos, uso de repelente y atención médica temprana ante fiebre intermitente o síntomas persistentes.

¿Qué es el paludismo y cómo se transmite?

Saúl Quirós, especialista en Infectología del Hospital Metropolitano, explica que el paludismo, o malaria, es una enfermedad infecciosa causada por un parásito del género Plasmodium.

En Costa Rica, las variantes más comunes son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum.

Su transmisión ocurre a través de la picadura del mosquito Anopheles , que actúa como vector: si pica a una persona infectada, puede luego transmitir el parásito a otra.

, que actúa como vector: si pica a una persona infectada, puede luego transmitir el parásito a otra. Funciona de forma muy similar a lo que ocurre con el dengue o el oropouche, pero con una diferencia clave: estas últimas son infecciones virales, mientras que la malaria es parasitaria.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en Costa Rica, durante el 2025 se registran de forma preliminar 15 casos autóctonos de malaria, lo cual representa una reducción del 93% con respecto al 2024 cuando se contabilizaron 210 casos autóctonos.

Tomando en cuenta los casos importados, en total se registran 56 casos de paludismo o malaria en el país.

Síntomas: cómo reconocerla y cuándo acudir al médico

Los primeros síntomas del paludismo pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades transmitidas por mosquitos:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

Dolores musculares.

Náuseas y vómitos.

Sin embargo, hay un signo distintivo: La fiebre suele presentarse en picos cada tres o cuatro días, en lugar de ser continua. Ese patrón cíclico es muy característico de la malaria, según el especialista.

LEA MÁS: Alimentos que hacen feliz a su cerebro: así influye la comida en su salud mental

Tratamiento: por qué no debe dejarse avanzar

A diferencia del dengue o el oropouche, el paludismo sí requiere tratamiento específico con medicamentos antiparasitarios.

“Hay diferentes tratamientos dependiendo de cuál especie sea la que está causando la infección y también de qué tan severa es la infección, y si es importante saber que, en realidad, en el país, sí tenemos alternativas de tratamiento para cualquiera de las dos variantes”, indicó el especialista.

Recibir atención médica temprana permite un diagnóstico preciso y evita que la enfermedad avance hacia formas severas.

Si no se trata, la enfermedad puede progresar y causar complicaciones graves como anemia severa (por destrucción de glóbulos rojos), daño hepático o crisis convulsivas. En casos extremos, incluso puede causar la muerte.

A diferencia del dengue o el oropouche, la malaria sí tiene tratamiento específico, y atenderse a tiempo evita complicaciones graves. (Canva/Canva)

Así influyen el clima y las zonas fronterizas en el paludismo en Costa Rica

Quirós explica que las condiciones climáticas y los movimientos migratorios influyen mucho en la propagación del paludismo en Costa Rica.

“Costa Rica tiene un tema siempre por la localización, sobre todo hacia las zonas fronterizas, tanto en el norte como en el sur, pues ahí se concentra la mayor parte de los casos, y tiene que ver desde cuestiones meramente de las características geográficas y del clima, que sí hay muchos mosquitos y son zonas a veces como con mucha vegetación, y eso aumenta el riesgo”, explica el infectólogo.

A pesar de eso, tal y como se mencionó al inicio de esta nota, en el 2025 se registra una importante disminución gracias a los programas de prevención y control de criaderos.

Cómo prevenir el paludismo

La prevención del paludismo sigue las mismas recomendaciones básicas que para otras enfermedades transmitidas por mosquitos:

Eliminar criaderos: vaciar o tapar recipientes donde se acumule agua.

Usar repelente y ropa de manga larga, especialmente al final de la tarde y durante la noche.

Dormir con mosquitero, sobre todo en zonas rurales o fronterizas.

Participar en las campañas de fumigación del Ministerio de Salud.

Consultar al médico ante fiebre recurrente, especialmente si vive o visita zonas de riesgo.

Si va a viajar a regiones donde la malaria es común. por ejemplo, África o algunas zonas de Asia, consulte sobre la profilaxis preventiva, es decir, medicamentos que evitan desarrollar la infección incluso si hay exposición.

El paludismo no ha desaparecido, pero es prevenible y tratable. La clave está en reconocer sus señales, acudir temprano a un centro de salud y mantener medidas de control de mosquitos en el entorno.