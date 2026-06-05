Revista Perfil

Más allá de la dieta: tres nutris que están cambiando la relación de los ticos con la comida

Tres enfoques distintos y una misma misión: ayudar a miles de personas a recuperar su salud en una época marcada por la obesidad, los excesos, la desinformación y los problemas metabólicos. Desde el deporte de alto rendimiento, el ayuno intermitente y la salud metabólica, Gabriela Traña, Melania Cevo y Natalia Segura se han convertido en voces que impulsan una nueva forma de entender la nutrición en Costa Rica.

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Por Heilyn Gómez V
Natalia Segura, Melania Cevo y Gabriela Traña
Natalia Segura, Melania Cevo y Gabriela Traña, las nutricionistas que marcan tendencia en Costa Rica. (John Durán/John Durán)







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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

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