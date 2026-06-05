Más allá de la dieta: tres nutris que están cambiando la relación de los ticos con la comida

Vivimos en una era contradictoria. Nunca antes hubo tanta información sobre alimentación, ejercicio y bienestar, pero tampoco había existido una crisis tan evidente relacionada con el sobrepeso, la obesidad, el cansancio crónico, la inflamación y las enfermedades metabólicas. Mientras las redes sociales se llenan de recetas milagrosas, dietas extremas y soluciones rápidas, cada vez más personas buscan respuestas reales para recuperar su salud y sentirse bien con su cuerpo.
En medio de ese panorama aparecen voces que, más allá de imponer restricciones o perseguir estándares irreales, buscan educar, acompañar y transformar vidas desde la nutrición consciente. En Costa Rica, tres mujeres han logrado conectar con miles de personas precisamente por eso: porque entienden que alimentarse no es solamente contar calorías, sino aprender a sanar, equilibrar y escuchar al cuerpo.
Tres enfoques con un mismo propósito
Desde mundos distintos, pero con una misma pasión por ayudar, Gabriela Traña, Melania Cevo y Natalia Segura han convertido la nutrición en una herramienta de cambio.
Gabriela Traña es conocida por su destacada carrera como maratonista, pero detrás de cada kilómetro recorrido también existe una profesional que ha dedicado años a demostrar cómo la alimentación puede potenciar el rendimiento físico, la recuperación y la salud integral. Su enfoque en nutrición deportiva ha permitido que atletas y personas comunes comprendan que comer bien no es solo para quienes compiten, sino para cualquiera que quiera tener energía, fuerza y calidad de vida.
Melania Cevo, por su parte, se ha convertido en una defensora de la alimentación real, el equilibrio y el ayuno intermitente como una estrategia que, bien aplicada, puede generar cambios profundos en la salud. Su mensaje rompe con la culpa alrededor de la comida y propone una relación mucho más sana con los alimentos. Para ella, ningún alimento debería convertirse automáticamente en enemigo; el secreto está en aprender a balancear, escuchar el cuerpo y construir hábitos sostenibles.
Natalia Segura ha enfocado su trabajo en algo que muchas personas enfrentan con frustración: los bloqueos metabólicos. Casos en los que, pese al esfuerzo, la pérdida de peso no ocurre o el cuerpo parece no responder. Su visión busca ir más allá de una dieta tradicional para encontrar las causas detrás de esos desequilibrios, entendiendo que el metabolismo, las hormonas, las emociones y el estilo de vida también forman parte de la ecuación. Más que transformar cuerpos, busca ayudar a las personas a recuperar bienestar y equilibrio.
Porque detrás de cada cambio físico también puede existir una recuperación emocional, una nueva oportunidad o incluso una segunda vida.