Más allá de la dieta: tres nutris que están cambiando la relación de los ticos con la comida

Vivimos en una era contradictoria. Nunca antes hubo tanta información sobre alimentación, ejercicio y bienestar, pero tampoco había existido una crisis tan evidente relacionada con el sobrepeso, la obesidad, el cansancio crónico, la inflamación y las enfermedades metabólicas. Mientras las redes sociales se llenan de recetas milagrosas, dietas extremas y soluciones rápidas, cada vez más personas buscan respuestas reales para recuperar su salud y sentirse bien con su cuerpo.

En medio de ese panorama aparecen voces que, más allá de imponer restricciones o perseguir estándares irreales, buscan educar, acompañar y transformar vidas desde la nutrición consciente. En Costa Rica, tres mujeres han logrado conectar con miles de personas precisamente por eso: porque entienden que alimentarse no es solamente contar calorías, sino aprender a sanar, equilibrar y escuchar al cuerpo.

Tres enfoques con un mismo propósito

Desde mundos distintos, pero con una misma pasión por ayudar, Gabriela Traña, Melania Cevo y Natalia Segura han convertido la nutrición en una herramienta de cambio.

Gabriela Traña, nutricionista deportiva. (JOHN DURAN/John Durán)

Gabriela Traña es conocida por su destacada carrera como maratonista, pero detrás de cada kilómetro recorrido también existe una profesional que ha dedicado años a demostrar cómo la alimentación puede potenciar el rendimiento físico, la recuperación y la salud integral. Su enfoque en nutrición deportiva ha permitido que atletas y personas comunes comprendan que comer bien no es solo para quienes compiten, sino para cualquiera que quiera tener energía, fuerza y calidad de vida.

Melania Cevo, nutricionista (John Durán/John Durán)

Melania Cevo, por su parte, se ha convertido en una defensora de la alimentación real, el equilibrio y el ayuno intermitente como una estrategia que, bien aplicada, puede generar cambios profundos en la salud. Su mensaje rompe con la culpa alrededor de la comida y propone una relación mucho más sana con los alimentos. Para ella, ningún alimento debería convertirse automáticamente en enemigo; el secreto está en aprender a balancear, escuchar el cuerpo y construir hábitos sostenibles.

Natalia Segura, nutricionista. (John Durán/John Durán)

Natalia Segura ha enfocado su trabajo en algo que muchas personas enfrentan con frustración: los bloqueos metabólicos. Casos en los que, pese al esfuerzo, la pérdida de peso no ocurre o el cuerpo parece no responder. Su visión busca ir más allá de una dieta tradicional para encontrar las causas detrás de esos desequilibrios, entendiendo que el metabolismo, las hormonas, las emociones y el estilo de vida también forman parte de la ecuación. Más que transformar cuerpos, busca ayudar a las personas a recuperar bienestar y equilibrio.

(John Durán/John Durán para revista Perfil)

Porque detrás de cada cambio físico también puede existir una recuperación emocional, una nueva oportunidad o incluso una segunda vida.