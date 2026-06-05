Revista Perfil

“Yo también estuve ahí”: Natalia Segura y la historia detrás de su enfoque nutricional

La historia personal de Natalia Segura no comenzó en un consultorio ni en una universidad, comenzó en medio de la ansiedad, el sobrepeso, los atracones y una lucha silenciosa con su propio cuerpo. Hoy, esa experiencia se convirtió en la base de un enfoque nutricional profundamente humano.

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Por Heilyn Gómez V
Natalia Segura, nutricionista
Aunque la maternidad consume gran parte de su tiempo, procura mantenerse activa. Camina, entrena con pesas y dedica tiempo a otra de sus grandes pasiones: el violín. (John Durán/John Durán)







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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

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