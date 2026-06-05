Revista Perfil

“La comida no debería doler”: Melania Cevo y la revolución de una nutrición sin culpa

La reconocida nutricionista costarricense ha construido una comunidad que encuentra en ella mucho más que planes alimenticios. Su enfoque, basado en el equilibrio, la empatía y la salud real, busca sanar la relación de las personas con la comida en una época marcada por los excesos, las dietas extremas y la culpa.

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Por Heilyn Gómez V
Melania Cevo, nutricionista
(John Durán/John Durán)







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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

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