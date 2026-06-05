“La comida no debería doler”: Melania Cevo y la revolución de una nutrición sin culpa

Mientras las redes sociales se llenan de dietas milagrosas, restricciones imposibles y estándares irreales de belleza, Melania Cevo habla de equilibrio, de salud y, sobre todo, de humanidad.

Por eso, para miles de personas, “Mela” no es solamente una nutricionista. Es una voz cercana que les recuerda que comer no debería ser motivo de culpa y que cuidar el cuerpo también implica aprender a tratarse con amor.

Su mensaje ha conectado especialmente en una época donde muchas personas viven agotadas de intentar alcanzar cuerpos perfectos mientras lidian con inflamación, ansiedad, estrés y una relación rota con la alimentación. Ella habla de ayuno intermitente y alimentación consciente, sí, pero también habla de emociones, de heridas, de hábitos y de la necesidad de entender que detrás de cada persona existe una historia distinta.

La historia que la llevó a estudiar nutrición

Aunque hoy es una de las nutricionistas más reconocidas del país y lidera una empresa que no deja de crecer, la realidad es que su historia profesional comenzó lejos de donde imaginó.

Durante su infancia, pensaba que seguiría el camino de su padre y trabajaría en relaciones internacionales. Creció en un hogar donde el servicio a los demás era parte fundamental de la vida cotidiana y desde muy pequeña sintió que quería dedicar su vida a ayudar. Era una niña estudiosa, apasionada por la lectura y muy distinta al estereotipo de adolescente popular. De hecho, mientras otros practicaban deportes tradicionales, ella competía en ajedrez y disfrutaba pasar horas estudiando.

(John Durán/John Durán)

Sin embargo, cuando finalmente ingresó a estudiar relaciones internacionales, descubrió rápidamente que aquello no la hacía feliz. En ese momento atravesaba además una relación sentimental marcada por la violencia psicológica y el control. Su sueño era estudiar medicina, pero su entonces pareja se lo prohibió.

“Dios escribe recto en renglones torcidos”, dice convencida al recordar cómo encontró la carrera de Nutrición casi por casualidad. Lo que comenzó como una alternativa terminó convirtiéndose en el propósito de su vida. Con el tiempo entendió que desde ahí también podía ayudar a las personas, acompañarlas y transformar realidades.

La paciente que cambió su manera de ejercer

Uno de los momentos que más la cambió ocurrió apenas comenzaba a ejercer, durante una feria de salud organizada por el Hospital de Cartago. Frente a ella estaba una mujer con obesidad, diabetes e hipertensión que llegó acompañada de sus hijos pequeños. Como cualquier profesional recién graduada, Melania empezó a repetir las recomendaciones aprendidas en la universidad: más vegetales, más frutas, más agua, menos pan. Sin embargo, la conversación tomó un giro que jamás olvidaría. La mujer le confesó que el pedazo de pan que comía cada día se lo regalaba un vecino y que muchas veces sobrevivía únicamente con eso.

Aquella experiencia le enseñó algo que ningún libro universitario le había explicado: la nutrición no puede existir desconectada de la realidad de las personas. Entendió que antes de hablar había que escuchar, que antes de recomendar había que preguntar y que la salud no debería ser un privilegio reservado para quienes pueden pagar alimentos costosos o planes imposibles de sostener.

Desde entonces, su enfoque cambió radicalmente y comenzó a construir una filosofía donde la nutrición debía ser accesible, sostenible y respetuosa con la realidad de cada paciente.

Esa empatía también la acompañó años después, ya en consulta privada, cuando decidió reducirle el costo de una consulta a una paciente que apenas tenía dinero para alimentarse. Aquella decisión incluso le costó un trabajo, pero reforzó todavía más la convicción que hoy guía su carrera: poner a las personas por encima del negocio.

Comer sin culpa también es salud

Mientras muchas tendencias alimenticias se basan en eliminar grupos enteros de alimentos, generar miedo alrededor de la comida o promover restricciones extremas, Melania insiste en que el equilibrio siempre será más poderoso que el castigo. Para ella, el gran problema de muchas dietas modernas es que terminan convirtiendo la alimentación en un motivo permanente de ansiedad.

Por eso defiende con tanta fuerza la idea de que comer también es disfrutar, compartir y conectar emocionalmente. Explica que la comida va mucho más allá de las calorías, porque también guarda recuerdos, afectos y momentos importantes. Un arroz con leche puede recordar a una abuela, una taza de café puede transportar a la infancia y un plato favorito puede convertirse en refugio emocional durante momentos difíciles. Para ella, satanizar la comida es romper una relación que debería ser sana y natural.

(John Durán/John Durán)

Su enfoque busca precisamente lo contrario: reconciliar a las personas con la alimentación y enseñarles que una vida saludable sí puede incluir equilibrio. “Usted puede comerse un helado, nada más no todos los días”, suele decir para ejemplificar una filosofía que apuesta por la sostenibilidad y no por los extremos.

Mucho más que ayuno intermitente

Aunque el ayuno intermitente se ha convertido en una de las herramientas más conocidas dentro de su enfoque, Melania deja claro que no cree en soluciones universales. Su filosofía parte de la individualidad y de entender que cada cuerpo tiene necesidades distintas. Por eso no promueve extremos ni tendencias únicamente porque estén de moda. Más bien, insiste en que la nutrición debe adaptarse a la vida real y no al revés.

Su prioridad nunca ha sido que las personas persigan un cuerpo perfecto, sino que logren vivir más sanas y sentirse mejor consigo mismas. Por eso ha dedicado años a estudiar metabolismo, diabetes, medicina natural, neuronutrición y suplementación, convencida de que trabajar con la salud de las personas exige responsabilidad y actualización permanente.

Esa necesidad constante de aprender también se refleja en la empresa que ha construido junto a un equipo de nutricionistas que comparten la misma filosofía basada en la empatía, la accesibilidad y el acompañamiento humano.